دراسة تحذر: عادات يومية تزيد خطر آلام الرقبة

حذرت دراسة صينية حديثة من قضاء ساعات يوميا ملتصقا بالهاتف، أو جالسا على مكتب، لأن ذلك يعرضك لآلام شديدة في الرقبة.

ووجد البحث أن الجلوس لأكثر من 6 ساعات يوميا يزيد من خطر الإصابة بآلام الرقبة بنسبة تقارب 90%، وتوصل فريق البحث من جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا في بكين إلى أن استخدام الهاتف المحمول يزيد من خطر الإصابة بآلام الرقبة بنسبة 82%، أما الانحناء أثناء استخدام الشاشة فيُجهد عضلات الرقبة وأعلى الظهر، بحسب "هيلث داي".

وراجع الباحثون بيانات من 25 دراسة شملت أكثر من 43 ألف شخص في 13 دولة.

الجلوس 4 ساعات

ووجدوا أن الجلوس لمدة 4 ساعات يومياً من خطر الإصابة بآلام الرقبة بنسبة 45%، بينما يزيد الجلوس لأكثر من 6 ساعات يومياً من خطر الإصابة بها بنسبة تقارب 88%، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يكونوا خاملين.

لكن مشاهدة التلفزيون لم تُزد الخطر بشكل كبير.

ويميل الكثير من الناس إلى ثني رقابهم، وإرخاء أكتافهم أثناء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، ما يضع ضغطاً إضافياً على الرقبة وأعلى الظهر.

وخلصت الدراسة إلى أن فترات الجلوس الطويلة - مثل الجلوس واستخدام الأجهزة الإلكترونية - ارتبطت بارتفاع احتمالية الإصابة بآلام الرقبة.