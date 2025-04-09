علامة تظهر في الدماغ تكشف عن مرض خطير.. احذرها

كتب – سيد متولي

حذر أحد الأطباء من أن عشرات من مرضى الصداع قد يعانون من حالة خفية يمكن أن تسبب النوبات وسلس البول والإعاقة مدى الحياة.

لكن الأطباء في كثير من الأحيان يخطئون في اعتبار أعراضهم صداعًا إجهاديًا غير ضار، ما يجعلهم يفوتون العلاج، وفقًا للطبيب العام الدكتور أحمد عبد الباري، بحسب dailymail.

ويعاني حوالي واحد من كل 1000 شخص من تشوه كياري، حيث يدفع الجزء السفلي من الدماغ عبر الجمجمة إلى القناة الشوكية.

تختلف المشكلة في شدتها، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا في الحبل الشوكي، ما يؤدي إلى صعوبة في المشي واستخدام المرحاض، يمكن أن يؤدي تشوه الدماغ أيضًا إلى إثارة نوبات صرع تهدد الحياة.

وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع إنستجرام، وحظي بأكثر من 27 ألف مشاهدة، أوضح الطبيب العام أحمد عبد الباري كيفية معرفة ما إذا كان الصداع يمكن أن يكون علامة على حالة مرضية.

وأضاف أن الأعراض الواضحة هي الصداع "المزمن" مع "نوبات حادة فوق الصداع المزمن"، قد يزداد الصداع سوءًا عند العطس أو الانحناء أو السعال.

"قد تكون هناك أعراض أخرى أيضًا بما في ذلك الدوخة ومشاكل البلع وآلام الرقبة والشعور بالمرض وصعوبة النوم وأحيانًا حتى الاكتئاب أيضًا.

"إذا كنت تعاني من الصداع الذي لا يتحسن ولديك أي من هذه الأعراض، أخبر طبيبك بذلك في المرة القادمة التي تراه فيها.

"إذا كنت تعاني دائمًا من الصداع ولا يوجد شيء يجعله أفضل، فإنه يزداد سوءًا، ومن المحتمل أنك تعاني منه.

وأضاف الطبيب أن عدم توفر فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي - الاختبارات المستخدمة لتشخيص الحالة - يمنع العديد من الأشخاص من الحصول على التشخيص.

وأوضح أن أحد المرضى الذي فحصه ذلك الأسبوع تم تشخيصه بهذه الحالة بعد معاناته من صداع شديد.

"لقد جعلني أتساءل عن عدد الأشخاص الذين يتم تجاهلهم، وعدم تشخيصهم بعد الإصابة بالصداع"، كما قال.

تحدث تشوهات كياري في الغالب عند الولادة، وتنتج عن طفرات في الحمض النووي تجعل الدماغ كبيرًا جدًا بالنسبة للجمجمة، ولا يتم اكتشاف معظم الحالات إلا بعد البلوغ.

ويمكن أن تكون النوبات التي تسببها هذه الحالة مهددة للحياة أيضًا، لأنها تحدث غالبًا دون سابق إنذار، ما يعرضك لإصابات خطيرة.

وأضاف الطبيب أن هناك أيضًا "مضاعفة نادرة للغاية وخطيرة محتملة" لهذه الحالة.

تُعرف هذه الحالة طبياً باسم السيرنجومايليا - حيث يتطور تجويف مملوء بالسوائل يسمى السيرنكس في الحبل الشوكي - ويمكن أن يؤدي إلى تلف الحبل الشوكي إذا لم يتم علاجه على الفور، كما تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية .

وقد يعاني المصابون بهذه المضاعفات أيضًا من مشاكل في استخدام أيديهم، وصعوبة في المشي، وألم، ومشاكل في التحكم في المثانة أو الأمعاء.

يركز علاج السيرنجومايليا غالبًا على إدارة الأعراض ومنع المزيد من تلف الحبل الشوكي.

وأضاف الطبيب: "تشوهات كياري في حد ذاتها لا تشكل تهديدًا للحياة، وإذا لم تكن الأعراض سيئة للغاية، فيمكن عمومًا إدارتها بالأدوية، ومع ذلك، في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية جراحية.

"أعتقد أنه من الصعب الحصول على التشخيص خاصة في إنجلترا، عند الحصول على فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أو حتى بالنسبة لي كطبيب عام، فإن الإحالة لإجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أثبتت أنها أكثر صعوبة، يجب إجراء فحص حول أي صداع جديد أو أعراض جديدة"ـ كما يحذر.