يخدع جسمك.. مشروب يدمر دماغك وقلبك ومستويات السكر

كتبت- أسماء مرسي:

بينما تحمل الفاكهة الكاملة فوائد عديدة، يتحول عصيرها، خاصة في صورته التجارية المعلبة، إلى عدو خفي يهدد صحة الدماغ ومستويات السكر في الدم والقولون.

تركيز السكر وخطر الارتفاع المفاجئ

عصائر الفاكهة المعبأة تحتوي على كميات وفيرة من السكريات المُضافة، تلك التي تُفقدها قيمتها الغذائية وتُحولها إلى قنبلة سكرية، ما يُسهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

وعند عصر الفاكهة، تقوم الشركات المصنعة بتركيز السكريات الطبيعية الموجودة فيها، هذا يعني أن كوبا واحدا من العصير يحتوي على كمية من السكر تفوق ما نحصل عليه من تناول عدة حبات من الفاكهة الكاملة، وهذا بدوره يُطلق نسبة عالية من السكر في مجرى الدم، مم يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر، وهو أمر مُضر على المدى الطويل.

تقلبات السكر.. بوابة متلازمة التمثيل الغذائي والسكتة الدماغية

عندما تتقلب مستويات السكر في الدم بشكل متكرر نتيجة لهذا الاستهلاك المفرط للعصائر، يزيد خطر الإصابة بـ "متلازمة التمثيل الغذائي"، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب مستويات الكوليسترول، وفقا لموقع "onlymyhealth".

وهذا الثلاثي الخطير يُضاعف بدوره من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

زيادة الوزن

لا تتوقف أضرار عصائر الفاكهة عند تأثيرها على السكر والدماغ، فالاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات، خاصة بكميات كبيرة، يسهم بشكل فعال في زيادة الوزن وتراكم الدهون الحشوية الخطيرة حول الأعضاء الداخلية وتُعيق وظائفها الطبيعية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.