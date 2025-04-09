فاكهة حمراء شهيرة تحمي القلب والأوعية الدموية

الفواكه الحمراء الشهيرة التي تحمي القلب والأوعية الدموية عديدة، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة القلب، وفقًا لـ healthline.

توسيع الأوعية الدموية

تحتوي الفراولة على مركبات الفلافونويد، وخاصة الأنثوسيانين (الذي يمنحها لونها الأحمر)، والتي تساعد على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية. هذا يحسن تدفق الدم ويقلل من الضغط على جدران الشرايين.

تحسين وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية (Endothelium): البطانة الداخلية هي الطبقة الرقيقة التي تبطن الأوعية الدموية من الداخل، وهي ضرورية لوظيفة الأوعية الدموية الصحية. تساهم مركبات الفلافونويد في الفراولة في تحسين وظيفة هذه البطانة.

خفض ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن تناول الفراولة بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، خاصة الضغط الانقباضي (الرقم العلوي). يعزى ذلك جزئيًا إلى تأثيرها الموسع للأوعية الدموية ومحتواها من البوتاسيوم الذي يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم.

خفض الكوليسترول الضار

تحتوي الفراولة على الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. ارتفاع الكوليسترول الضار هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

تقليل الالتهابات

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك وفيتامين C. هذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي تلعب دورًا في تطور أمراض القلب.

منع تراكم الصفائح الدموية

تشير بعض الأبحاث إلى أن مركبات معينة في الفراولة قد تساعد في منع التصاق الصفائح الدموية وتكوين الجلطات، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحسين مستويات الدهون في الدم

بالإضافة إلى خفض الكوليسترول الضار، قد تساهم الفراولة في تحسين مستويات الدهون الأخرى في الدم، مثل خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في بعض الحالات.