يساعد على فقدان الوزن.. طعام سحري يخفض مستوى الكوليسترول

تقول الدكتورة ليودميلا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إن الفاصوليا تخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وتشير الطبيبة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تسرع الفاصوليا عملية التمثيل الغذائي وتساعد على التخلص من الوزن الزائد، بحسب نوفوستي.

وتقول: "تساعد الفاصوليا على الشعور بالشبع وتسريع عملية التمثيل الغذائي وخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتعزيز عملية شطر الدهون وفقدان الوزن".

ووفقا لها، تحتوي الفاصوليا على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن كما تحتوي على بروتين خالي من الدهون الذي يمكن أن يحل محل اللحوم والأسماك.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء، كما أنه بفضل المؤشر السكري المنخفض يمكن تناولها في وجبتي الغداء والعشاء.