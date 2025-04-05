الإمساك مشكلة شائعة تؤثر على الكثير من الأشخاص، لكن من الممكن الوقاية منها باتباع بعض العادات الصحية البسيطة.

إليك 5 طرق فعالة للوقاية من الإمساك، وفق "مايو كلينك".

زيادة استهلاك الألياف:

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

الألياف تعمل على إضافة حجم للبراز، مما يسهل مروره عبر الجهاز الهضمي.

شرب كميات كافية من الماء:

الجفاف هو أحد الأسباب الشائعة للإمساك. شرب كمية كافية من الماء يوميًا يساعد في تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

ممارسة الرياضة بانتظام:

النشاط البدني يساعد في تنشيط حركة الأمعاء وتعزيز عملية الهضم مجرد المشي يوميًا أو ممارسة تمارين خفيفة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوقاية من الإمساك.

تجنب تأجيل الحاجة للذهاب إلى الحمام:

من المهم الاستجابة لدعوة الجسم للذهاب إلى الحمام بدلاً من تأجيلها تأخير عملية التبرز يمكن أن يؤدي إلى الإمساك، لأن الأمعاء تمتص المزيد من الماء من البراز، مما يجعله جافًا وصعب المرور.

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك:

الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي، الكفير، والمخللات تساهم في تعزيز صحة الأمعاء وزيادة التوازن البكتيري الجيد في الجهاز الهضمي.

هذا يساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.