موجود في كل بيت.. طعام شهير يطرد السموم ويطهر الكبد

يمكن لبعض الأطعمة التي نتناولها في أن تعمل على طرد السموم من الجسم، إضافة إلى تطهير الكبد.

وبحسب موقع هيلث، فإن هناك طعام شهير لا يخلو من أي منزل، يمكن أن يفعل العجب بصحة الكبد، والجسم بشل عام، وهو الثوم.

ويحتوي الثوم على مركبات مضادة للبكتيريا والسيلينيوم، والتي تساعد إنزيمات الكبد على تطهير الجسم من السموم بشكل أكثر فعالية.

فوائد أخرى لـ الثوم

تعزيز المناعة

يحتوي الثوم على مركبات مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في حماية الجسم من العدوى.

خفض ضغط الدم المرتفع

يمكن أن يساعد الثوم في خفض ضغط الدم المرتفع، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

خفض الكوليسترول

يساعد الثوم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تحسين وظائف الدماغ

تساعد مركبات الثوم المضادة للأكسدة في حماية خلايا الدماغ من التلف.

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