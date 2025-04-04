احذرها.. مادة في الأطعمة والمشروبات تخدع الدماغ وترفع مستويات السكر بالدم

كتب - سيد متولي

يثق مرضى السكري حول العالم بالمحليات الصناعية على نطاق واسع للتحكم في السعرات الحرارية ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، إلا أنها قد تخدع الدماغ بشكل غير مباشر لتدفعه إلى تناول المزيد من الطعام، ما يساهم في السمنة بدلاً من الوقاية منها.

وحللت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Metabolism، أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا، 75 مشاركًا بأوزان مختلفة، وسُجلت استجاباتهم بعد تناول الماء، أو مشروب محلى بالسكرالوز، أو مشروب محلى بالسكر في ثلاث مناسبات منفصلة، بحسب تايمز أوف إنديا.

ووجدت الدراسة أن المُحلي الصناعي السكرالوز يُؤثر على منطقة الدماغ المسؤولة عن التحكم في الجوع، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

والمُحليات الصناعية هي بدائل للسكر تُوفر حلاوةً بدون السعرات الحرارية أو العناصر الغذائية الموجودة في السكريات الطبيعية، وتوجد في بعض الأطعمة والمشروبات.

ويمكن أن يُفاقم السكر المُضاف مشاكل السمنة، إذ يزيد من استهلاك السعرات الحرارية، تُوصي جمعية القلب الأمريكية الرجال بتناول 9 ملاعق صغيرة من السكر المُضاف يوميًا، والنساء بتناول 6 ملاعق صغيرة.

والمُحليات الصناعية، التي تُعتبر أحلى بكثير من السكر منخفضة السعرات الحرارية، هي بدائل فعّالة للسكر، إذ تُعدّ مُساعدةً في التحكم في زيادة الوزن وضبط مستوى السكر في الدم.

والسكرالوز، المعروف باسم سبلندا، والموجود في المشروبات الغازية الخالية من السكر، والمخبوزات، والعلكة، هو أحلى من السكر بـ 600 مرة، وهو خالٍ من السعرات الحرارية، ومع ذلك، ووفقًا لهذه الدراسة الجديدة، له بعض الآثار الجانبية الخفية على وظائف الدماغ.

كيف يستجيب دماغك للسكرالوز؟

في حين وجدت دراسات سابقة صلة بين المُحليات الخالية من السعرات الحرارية والسمنة، إلا أن الآلية الدقيقة لكيفية تأثيرها على الدماغ والجوع لدى البشر لم تُحلل على نطاق واسع.

وتناول 75 مشاركًا شاركوا في الدراسة الماء، أو مشروبًا مُحلى بالسكرالوز، أو مشروبًا مُحلى بالسكر في ثلاث أوقات مختلفة.

إليك ما وجده الباحثون

في نشاط الدماغ للأشخاص عندما تناولوا السكرالوز، وقارنوه بالتغيرات في الدماغ عند استهلاك السكر، وجد الباحثون أن استهلاك المُحلي الصناعي زاد من نشاط الدماغ في منطقة ما تحت المهاد، وهي المنطقة المسؤولة عن إدارة الشهية، أدى ذلك إلى زيادة الجوع، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، كما وُجد أيضًا أن السكرالوز زاد من الاتصال بين منطقة ما تحت المهاد ومناطق الدماغ الأخرى المرتبطة بالدافع واتخاذ القرار.

كيف تؤثر المحليات الصناعية على الدماغ؟

قالت الدكتورة كاثلين ألانا بيج، المؤلفة المراسلة للدراسة ومديرة معهد أبحاث السكري والسمنة بجامعة جنوب كاليفورنيا، إن السكرالوز يُربك الدماغ بإعطائه طعمًا حلوًا دون الطاقة الحرارية، هذا يُمكن أن يُغير رغباتك وسلوكك الغذائي.

وأضافت : "إذا كان جسمك يتوقع سعرات حرارية بسبب الحلاوة، ولكنه لا يحصل على السعرات الحرارية التي يتوقعها، فقد يُغير ذلك طريقة استعداد الدماغ للرغبة في تناول هذه المواد مع مرور الوقت".

تأثير السكر على الجسم والعقل؟

أدى تناول السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وحفز إفراز هرمونات مثل الأنسولين والببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1 (GLP-1)، ما ساعد على تنظيم الجوع، مع ذلك، لم يكن لتناول السكرالوز أي تأثير يُذكر على الهرمونات، ما قد يكون أدى إلى زيادة الجوع.

وصرحت الباحثة: "يستخدم الجسم هذه الهرمونات لإبلاغ الدماغ باستهلاك السعرات الحرارية، وذلك لتقليل الجوع، لم يكن للسكرالوز هذا التأثير، وكانت الاختلافات في استجابات الهرمونات للسكرالوز مقارنةً بالسكر أكثر وضوحًا لدى المشاركين المصابين بالسمنة، وشهدت النساء تغيرات أكبر في نشاط الدماغ مقارنةً بالرجال".

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