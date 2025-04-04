طعام شهير يحبه الكلى.. لا تتجاهله

يُعد التوت البري من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة لصحة الجسم، وخاصةً الكلى. وقد استخدم التوت البري في الطب الشعبي لعدة قرون لعلاج مشاكل المسالك البولية والكلي.

الوقاية من التهابات المسالك البولية

ووفقًا لـ medicalxpress، يحتوي التوت البري على مركبات تسمى البروانثوسيانيدين (Proanthocyanidins)، والتي تمنع البكتيريا مثل الإشريكية القولونية (E. coli) من الالتصاق بجدران المسالك البولية، هذا يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، التي قد تنتشر أحيانًا إلى الكلى وتسبب التهاب الحويضة والكلى.

يساعد التوت البري في الحفاظ على بيئة حمضية في البول، مما يثبط نمو البكتيريا.

تقليل خطر حصوات الكلى

قد يساعد التوت البري في تقليل خطر تكوين بعض أنواع حصوات الكلى، مثل حصوات أكسالات الكالسيوم.

يساعد في زيادة حجم البول وتقليل تركيز المواد التي تساهم في تكوين الحصوات.

مضادات الأكسدة

يحتوي التوت البري على مضادات الأكسدة التي تحمي الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكلى.

تحسين الحالة الصحية العامة للكلى

قد يساعد التوت البري على مقاومة التهابات المسالك البولية التي قد تضر الكلى.

قد يساعد التوت البري على التقليل من كمية الأكسالات والفوسفات المطروحة مع البول مقابل زياد كمية السترات المطروحة مع البول.

يجب الانتباه إلى بعض النقاط

يحتوي التوت البري على مادة الأكسالات، والتي قد تزيد من خطر تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

قد يتفاعل التوت البري مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أي أدوية.

يجب الاعتدال في تناول التوت البري، كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، وعدم الاعتماد عليه كعلاج وحيد لأمراض الكلى.

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