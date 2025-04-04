بعد تناول الكحك.. هل يساعد شرب الزنجبيل بالليمون على إنقاص الوزن

الدكتور معتز القيعي يقول، إن تناول الكحك بكميات كبيرة يسبب زيادة في الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية والدهون والسكريات.

أما شرب الزنجبيل بالليمون، فهو مشروب صحي له فوائد عديدة، ولكن هل يساعد تحديدًا على إنقاص الوزن بعد تناول الكحك؟

تحسين الهضم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يساعد الزنجبيل على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغثيان، بينما يحفز الليمون إفراز العصارات الهضمية.

زيادة معدل الأيض

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، قد يساهم الزنجبيل في زيادة طفيفة في معدل الأيض، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.

الشعور بالشبع

يحتوي الليمون على ألياف البكتين، التي قد تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

مضادات الأكسدة

وأكد القيعي، يحتوي كل من الزنجبيل والليمون على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

ترطيب الجسم

يساعد شرب الزنجبيل بالليمون على ترطيب الجسم، وهو أمر مهم لعملية التمثيل الغذائي.

هل يساعد الزنجبيل بالليمون على إنقاص الوزن بعد تناول الكحك؟

وأختتم القيعي:" شرب الزنجبيل بالليمون وحده لن يعوض السعرات الحرارية الزائدة التي تم تناولها من الكحك، يمكن أن يساعد الزنجبيل بالليمون على تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ الذي قد يحدث بعد تناول وجبة دسمة، ويساهم الزنجبيل بالليمون في زيادة طفيفة في حرق السعرات الحرارية، ولكن هذا التأثير ليس كبيرًا."

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