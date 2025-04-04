هذا ما يحدث لـ"خلايا جسمك عند الغطس في الماء البارد

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أوتاوا الكندية أن الغطس في الماء البارد يمكن أن يحسن صحة الخلايا ويؤخر شيخوخة الجسم.

ووفقًا لـ Naukatv.ru، أن الغطس المنتظم في الماء البارد يعزز عملية "الالتهام الذاتي"، وهي عملية حيوية تقوم بها الخلايا لتجديد نفسها والتخلص من الخلايا التالفة.

شارك في الدراسة 10 شبان، خضعوا لتجربة غطس يومي في الماء البارد بدرجة حرارة 14 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة على مدار أسبوع كامل. وقبل وبعد التجربة، تم أخذ عينات دم من المشاركين لتحليلها ومقارنة النتائج.

أظهرت نتائج التحاليل أن التعرض الأولي للبرد الشديد أدى إلى خلل مؤقت في عملية الالتهام الذاتي، ولكن مع استمرار الغطس اليومي، زاد نشاط هذه العملية بشكل ملحوظ، وانخفضت مؤشرات تلف الخلايا. وأشارت كيلي كينغ، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إلى أن هذه النتائج تدل على قدرة الجسم على التكيف بسرعة مع الظروف البيئية القاسية، وأن التعرض للبرد يمكن أن يساهم في الوقاية من الأمراض، وربما حتى إبطاء الشيخوخة على المستوى الخلوي.

الغطس البارد ظاهرة متنامية

أصبح الغطس في الماء البارد ظاهرة شائعة في كندا، وتوفر هذه الدراسة دليلاً علمياً على فوائده الصحية. وتؤكد الباحثة كيلي كينغ على أهمية هذه النتائج في تطوير برامج تأقلم لتحسين صحة الإنسان، خاصة في المناطق ذات درجات الحرارة القصوى.

تحذيرات وتوصيات

ومع ذلك، أشار باحثون آخرون إلى أن هذه النتائج تنطبق فقط على الشباب الأصحاء، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها على فئات عمرية وجنسية أخرى، كما ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة الغطس في الماء البارد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.

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