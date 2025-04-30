بعد وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز.. 6 علامات تكشف الإصابة بسرطان الثدي

كتبت- أسماء العمدة:

فاجعة ألمت بالساحة الفنية السورية برحيل الفنانة سمر عبد العزيز، التي وافتها المنية بشكل مفاجئ وهي في ريعان شبابها.

وقد أعلنت نقابة الفنانين فرع دمشق عن هذا النبأ المؤسف عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، معبرة عن عميق حزنها لفقدانها.

من هي المطربة سمر عبد العزيز؟

ممثلة سورية اشتهرت بأدوارها المتنوعة في العديد من المسلسلات التلفزيونية السورية.

بدايتها الفنية

بدأت مسيرتها الفنية في فترة التسعينيات، وسرعان ما لفتت الأنظار بموهبتها وحضورها القوي.

أبرز أعمالها

شاركت في العديد من الأعمال الدرامية السورية الهامة التي تركت بصمة في تاريخ التلفزيون السوري، من بينها:

يوميات مدير عام" بأجزائه، مرايا" في عدة مواسم، العبابيد"، حي المهاجرين"، بقعة ضوء" في عدة مواسم، رجال تحت الطربوش"، الانتظار"، زمن العار"، تخت شرقي"، ولادة من الخاصرة"، العراب - نادي الشرق".

الحياة الشخصية للفنانة السورية الراحلة سمر عبد العزيز

تزوجت من المخرج السوري محمد معروف في عام 2021، لكن الزواج انتهى بالانفصال بعد 12 يومًا فقط.

عانت من سرطان الثدي وتم تشخيصها به في عام 2021، وخضعت للعلاج وتماثلت للشفاء في عام 2023، لكنها ظلت تعاني من مضاعفات العلاج.

توفيت في أبريل 2025 نتيجة لمضاعفات مرض السرطان الذي عاودها بعد فترة من التعافي. وقد فجع خبر وفاتها الوسط الفني السوري ومحبيها

إليك 6 علامات قد تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

1- ظهور كتلة أو منطقة متصلبة في الثدي

قد تكون هذه الكتلة غير مؤلمة في البداية، ولكنها تختلف عن الأنسجة المحيطة بها.

2- تغير في حجم أو شكل الثدي

قد يصبح أحد الثديين أكبر أو أصغر من الآخر، أو قد يحدث تغير في شكله العام.

3- تغيرات في الحلمة

مثل انكماش الحلمة أو انقلابها للداخل، أو ظهور إفرازات غير طبيعية منها (قد تكون شفافة، دموية، أو صفراء).

4- تغيرات في جلد الثدي

مثل ظهور تجاعيد أو انبعاجات أو تقشر أو احمرار أو ما يشبه قشر البرتقال في ملمسه.

5- ألم في الثدي أو الحلمة

على الرغم من أن الألم ليس علامة شائعة لسرطان الثدي، إلا أنه يجب الانتباه للألم المستمر وغير المبرر.

6- تورم في الغدد الليمفاوية تحت الإبط

قد يشير إلى انتشار الخلايا السرطانية.

كيفية الوقاية من سرطان الثدي؟

تلعب العادات الصحية دورًا هامًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. إليك بعض النصائح للوقاية:

الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ممارسة الرياضة بانتظام: النشاط البدني يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

اتباع نظام غذائي صحي: غني بالفواكه والخضروات والألياف، والحد من تناول الدهون المشبعة واللحوم المصنعة.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

الرضاعة الطبيعية (إذا أمكن): قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تجنب العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث لفترات طويلة: استشيري الطبيب حول مخاطر وفوائد هذا العلاج.

الفحص الذاتي المنتظم للثدي: تعرفي على شكل وملمس ثدييك الطبيعي وابلغي طبيبك عن أي تغييرات.

إجراء فحوصات الثدي الدورية: خاصة بعد سن الأربعين، وفقًا لتوصيات الطبيب (مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية - الماموغرام)