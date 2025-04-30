هل تعلم ما السر في ظهور كدمات زرقاء في جسمك؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

كثيرا ما نفاجأ بظهور علامات زرقاء على الجلد دون سبب واضح لحدوثها، ولكن، هل تعلم ما السر وراء ظهور هذه العلامات؟

التقدم في العمر وهشاشة الأوعية الدموية

مع مرور السنوات، تطرأ تغيرات طبيعية على أجسامنا، ومن بينها ازدياد هشاشة الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في الجلد.

يصبح جلد كبار السن أكثر رقة ويفقد جزءا من الطبقة الدهنية الواقية التي تعمل كحاجز يمنع إصابة هذه الأوعية بسهولة، ونتيجة لذلك، يصبح ظهور الكدمات أمرًا أكثر شيوعًا حتى مع التعرض لصدمات طفيفة، وفقا لموقع "health".

الأدوية المميعة للدم وتأثيرها على التجلط

تالأدوية المميعة تعمل على إبطاء عملية تخثر الدم وتقليل خطر الإصابة بالجلطات، ومع ذلك، يحمل هذا التأثير الدوائي جانبًا آخر يستدعي الانتباه، وهو زيادة قابلية ظهور الكدمات الزرقاء لدى الأشخاص الذين يتناولونها، حتى مع التعرض لإصابات طفيفة قد لا يلاحظها البعض.

انخفاض الصفائح الدموية

نقص الصفائح الدموية سببًا آخر لسهولة ظهور الكدمات، ويحدث بسبب العديد من العوامل، مثل مرض الملاريا وحمى الضنك.

وترتبط الكدمات الناتجة عن الانخفاض الحاد في عدد الصفائح الدموية بحالة تعرف باسم نقص الصفيحات المناعي (ITP)، وهو اضطراب يؤدي إلى سهولة ظهور الكدمات والنزيف المفرط.

نقص الفيتامينات

يؤدي نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتاميني C وK، دورا في زيادة فرص ظهور الكدمات.

فيتامين C ضروري لبناء الكولاجين، وهو مكون أساسي في بنية الأوعية الدموية، أما فيتامين K، فيساعد الجسم على تكوين الجلطات التي توقف النزيف وتسرب الدم من الأوعية.

وفي الحالات الشديدة، أن يؤدي نقص فيتامين C إلى الإصابة بمرض الإسقربوط، الذي تتضمن أعراضه سهولة ظهور الكدمات ونزيف اللثة وتأخر التئام الجروح.

متى يجب الذهاب للطبيب المختص؟

ينصح الأطباء بضرورة الانتباه لبعض العلامات المصاحبة للكدمات التي تستدعي استشارة الطبيب على الفور، وتشمل:

ظهور كدمات كبيرة ومتكررة على منطقة الظهر أو الوجه.

ظهور كدمات مفاجئة دون وجود أسباب واضحة.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسهولة بالكدمات أو النزيف.

عناصر غذائية تساعد في الوقاية من الكدمات

لحماية الأوعية الدموية وتعزيز قدرة الجسم على التئام ومنع ظهور الكدمات بسهولة، يمكن التركيز على تضمين بعض العناصر الغذائية في النظام الغذائي اليومي:

فيتامين سي

ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يدعم بنية الأوعية الدموية والجلد، مصادره تشمل الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو والكيوي والبروكلي.

فيتامين ك

يؤدي دورًا حيويًا في تخثر الدم ووقف النزيف، ويتوفر بكثرة في الخضراوات الورقية الخضراء مثل الكرنب والسبانخ والسلق، بالإضافة إلى البروكلي والبراعم والفاصوليا الخضراء.

البيوفلافونويدات

مركبات نباتية مضادة للأكسدة تدعم صحة الأوعية الدموية وتعمل بتناغم مع فيتامين سي لتقوية جدران الشعيرات الدموية، توجد في الحمضيات والتوت والبصل والشاي الأخضر.

الحديد

ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين، مصادره تشمل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى الفاصولياء والعدس والسبانخ.