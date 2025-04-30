علامة تظهر على الشعر قد تنذر بارتفاع الكوليسترول.. راقبها جيدا

كتبت- أسماء العمدة:

هناك علامة قوية قد تظهر على شعرك وتدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم، وهي تساقط الشعر بكميات كبيرة وغير طبيعية

ووفقًا لما ورد عبر موقع healthline، إليك كيف يرتبط ارتفاع الكوليسترول بتساقط الشعر.

1- تأثير الكوليسترول على الأوعية الدموية

عندما يرتفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، فإنه يمكن أن يتراكم في جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضييقها وتصلبها (تصلب الشرايين).

2- ضعف تدفق الدم إلى بصيلات الشعر

بصيلات الشعر تحتاج إلى إمداد دموي جيد للحصول على الأكسجين والمغذيات اللازمة للنمو الصحي، عندما يضعف تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول وتأثيره على الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف البصيلات وتساقط الشعر.

3- تصلب الدهون داخل بصيلات الشعر

ارتفاع الكوليسترول قد يساهم في تصلب الدهون داخل بصيلات الشعر نفسها، ما يعيق نموها ويؤدي إلى ترققها وتساقطها.

أسياب أخرى لتساقط الشعر

هناك العديد من الأسباب الأخرى لتساقط الشعر، مثل العوامل الوراثية، التوتر، التغيرات الهرمونية، نقص التغذية، وبعض الأمراض والحالات الطبية.