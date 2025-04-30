يدمر الكبد.. احذر هذا المشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

بينما نسعى جميعًا إلى الوصول إلى حالة صحية مثالية للاستمتاع بالحياة على أكمل وجه، يبحث معظمنا عن طرق للبقاء بصحة جيدة ولياقة.

وأثارت معلوماتٌ من أخصائية تغذية متخصصة في الأورام ضجةً واسعةً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سلّطت الضوء على عامل خطرٍ غالبًا ما يُغفل عنه في مكافحة السرطان، وهو عاملٌ يتعلق بمشروباتنا اليومية.

وكشفت نيكول، التي تشارك أفكارها عبر حسابها على تيك توك oncology.nutrition.rd ، أن هناك مشروبًا مُحددًا يجب الحذر منه إذا كنا جادين في الحد من خطر الإصابة بالسرطان، وهو ليس فنجان قهوتنا الصباحي ، بحسب صحيفة إكسبريس.

في أحد فيديوهاتها التثقيفية، تتناول نيكول خرافة شائعة حول استهلاك القهوة، بوضوح وخبرة، تُنير مشاهديها وتُبدد هذا الاعتقاد السائد.

وقالت نيكول: "بصفتي أخصائية تغذية متخصصة في علاج السرطان، أود أن أخبركم أنه من الطبيعي تمامًا الاستمتاع بالقهوة، سيقول لكم الكثيرون إن القهوة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وأنا أؤكد لكم أنها ليست كذلك على الإطلاق".

وأضافت: "القهوة خيار رائع، ويجب أن تستمتع بها، صحيح أنك لا ترغب في تناولها بكمية كبيرة من السكر، أو إضافة الكثير من الكريمة إليها، ولكنها مناسبة تمامًا".

ومع ذلك، تُشير نيكول إلى مشروب آخر يُشكل خطرًا، وهو المشروبات الكحولية، وقد أكّدت على هذه الحقيقة في تعليق الفيديو نفسه.

وفي حين ثبت أن اللحوم المصنعة والكحول تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لا يُعتقد أن القهوة كذلك، في الواقع، لم يُربط تناول الكافيين باعتدال، مثل الموجود في القهوة، بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن القهوة قد توفر حماية من بعض أنواع السرطان، مع أن الاعتدال أساسي، إلا أنه من المقبول تمامًا الاستمتاع بفنجان قهوتك كجزء من نظام غذائي متوازن.

وفيما يتعلق بالكحول وعلاقته بالسرطان، أصدرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة تحذيرًا صارمًا، مفاده أن تناول الكحول يزيد بالفعل من خطر الإصابة بالمرض، ليس من المؤكد أنه سيؤدي إلى السرطان، ولكن جميع المشروبات الكحولية متورطة في زيادة هذا الخطر.

ويكمن السبب في الخصائص الكامنة للكحول، والتي قد تُسبب ضررًا حتى عند تناولها باعتدال، كلما قلّ استهلاكك للكحول، قلّت فرص إصابتك بالسرطان.

وعلاوة على ذلك، فإنّ الإقلاع عن الكحول يُحقق فوائد صحية إضافية، فالتقليل من تناوله يُقلّل من احتمالية الحوادث وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد.

ويرتبط استهلاك الكحول بسبعة أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والأمعاء والفم وبعض مناطق الحلق والكبد، مع أن شرب الكحول لا يضمن تشخيص السرطان، يُنصح بتناوله باعتدال.