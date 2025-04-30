"هتخنقك أكتر".. تحذير رسمي من عادة خطيرة في فترة التقلبات الجوية

كتب- أحمد الضبع:

مع دخول البلاد تحت تأثير منخفض خماسيني، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات حادة في حالة الطقس، تشمل نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وهو ما ينذر بتدهور جودة الهواء في عدد من المناطق.



ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مباشرة للمواطنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قالت فيها: "الزحمة هتخنقك أكتر" داعية الجميع إلى تجنّب التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة خلال فترات التقلبات الجوية، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا مثل مرضى الجهاز التنفسي والحساسية.



من جانبه، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن رياح الخماسين تُعد ظاهرة مناخية موسمية ترتبط بفصل الربيع، وتنشأ نتيجة التباين الحراري بين الصحارى الساخنة والمناطق الباردة، ما يؤدي إلى تولّد رياح جافة وساخنة محمّلة بالرمال، قد تصل سرعتها إلى 140 كم/ساعة.



أضرار متعددة على الصحة والزراعة



وأكد المركز أن مخاطر هذه الرياح لا تقتصر فقط على ضعف الرؤية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، حيث تزيد من فرص الإصابة بالتهابات في الجهاز التنفسي، وتهيج الجيوب الأنفية، والعينين، والجلد، خاصة بين كبار السن ومرضى الربو والحساسية. كما أن لها تأثيرات بيئية وزراعية، مثل تجفيف التربة، ورفع نسب الغبار، ما يزيد من احتمالات اندلاع حرائق وحوادث طرق بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.



لماذا سُمّيت بالخماسين؟



وسُمّيت هذه الرياح بـ"الخماسين" لأنها تنشط خلال فترة تمتد لحوالي خمسين يومًا، تبدأ غالبًا من مارس وحتى مايو، لكنها لا تهب إلا لبضعة أيام في الأسبوع الواحد خلال هذه الفترة، وتكون مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رطوبة متوسطة.



إجراءات وقائية لحمايتك من مضاعفات رياح الخماسين



- إغلاق النوافذ بإحكام، ووضع قطعة قماش مبللة عليها لمنع دخول الأتربة.



- الحد من الخروج، خاصة للمرضى وكبار السن.



- ارتداء الكمامة الطبية عند الاضطرار للخروج، مع تغطية الأنف والفم.



- استخدام قطرات مرطبة للعين لتقليل التهيج.



- الابتعاد عن المناطق القريبة من الإعلانات المرتفعة أو المباني القديمة تحسبًا لسقوطها.