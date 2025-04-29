في موسمه.. لن تتوقع فوائد البرقوق على صحة الجسم

كتبت - نرمين ضيف الله

مع حلول موسم البرقوق، لا يقتصر حضوره على الطعم اللذيذ واللون الجذاب فحسب، بل يمتد ليكون فاكهة غنية بالفوائد الصحية التي لا يتوقعها كثيرون.

فالبرقوق، بتنوّع ألوانه بين الأحمر والأسود والأصفر، يحمل في داخله مكونات غذائية تجعل منه درعًا طبيعيًا للجسم ضد العديد من الأمراض.

إليك بعض فوائد ثمرة البرقوق، وفقًا لموقع “هيلث لاين”:

مليء بالألياف وداعم للهضم

البرقوق غني بالألياف الغذائية، خصوصًا النوع القابل للذوبان، ما يساعد على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.

مضاد طبيعي للأكسدة

تحتوي ثمار البرقوق على مركبات البوليفينول، وعلى رأسها “الأنثوسيانين”، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على مكافحة الالتهابات، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والسرطان.

صديق القلب والأوعية

يُسهم البرقوق في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على عنصر البوتاسيوم، كما يساعد على خفض الكوليسترول الضار، ما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز المناعة ويحسّن المزاج

الفيتامينات الموجودة في البرقوق، مثل فيتامين C وK وA، تُسهم في تقوية جهاز المناعة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، إلى جانب دورها في تحسين المزاج ومحاربة التوتر، بفضل وجود مادة “التريبتوفان” التي تعزّز إنتاج السيروتونين في الدماغ.

مفيد للبشرة والعظام

يساعد البرقوق على الحفاظ على نضارة البشرة بفضل مضادات الأكسدة، كما يُساهم تناوله بانتظام في تعزيز كثافة العظام وتقليل فقدانها، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

استمتع به باعتدال

ورغم فوائده الكثيرة، يُنصح بتناول البرقوق باعتدال، خاصة لمن يعانون من مشكلات في القولون أو مرض السكري، نظرًا لاحتوائه على سكريات طبيعية قد تؤثر عند الإفراط في الاستهلاك.