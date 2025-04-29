عشبة طبيعية تقوي التركيز ووظائف المخ.. احرص عليها كل صباح

كتبت - نرمين ضيف الله

في ظل ضغوط الحياة اليومية وتزايد الحاجة إلى التركيز الذهني واليقظة، يسعى الكثيرون إلى البحث عن حلول طبيعية وآمنة تعزز قدراتهم العقلية وتدعم صحتهم العامة.

ومن بين أبرز الخيارات التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال، تبرز عشبة الجينسنج كواحدة من الأعشاب الطبية المعروفة بقدرتها على تحسين وظائف الدماغ وتعزيز جهاز المناعة.

وهي نبات ينتمي إلى فصيلة الزنجبيل، وفقًا لموقع “هيلث لاين”.

فوائد متعددة في نبات واحد

الجينسنج، وخاصة الجينسنج الكوري الأحمر، يحتوي على مركبات نشطة تُعرف باسم “جينسنوسيدات”، وهي المسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية.

تساعد هذه المركبات في تحسين الذاكرة والانتباه، كما تعمل على تقليل التوتر الذهني وتحفيز النشاط العقلي، ما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب، والموظفين، وكبار السن.

دعم طبيعي لجهاز المناعة

ولا تقتصر فوائد الجينسنج على الجانب العقلي فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل تقوية جهاز المناعة، إذ يساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، مثل الزكام والإنفلونزا.

طرق الاستخدام

يمكن تناول الجينسنج بعدة أشكال، منها الكبسولات أو المسحوق، أو على هيئة شاي يُحضّر بسهولة.

ويُوصى بتناوله في الصباح لتحفيز النشاط طوال اليوم، مع مراعاة عدم الإفراط في الاستخدام لتجنّب الأعراض الجانبية مثل الأرق أو زيادة ضربات القلب.