راحة الهضم تبدأ من مطبخك.. 5 مشروبات طبيعية تخلّصك من اضطرابات المعدة

كتبت - نرمين ضيف الله

يعاني كثيرون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، والحموضة، والتي غالبًا ما تنتج عن نظام غذائي غير متوازن أو ضغوط الحياة اليومية.

فيما يلي 5 مشروبات طبيعية يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، تساعد على تقليل عسر الهضم، وفقًا لموقع “هيلث لاين”:

شاي النعناع

النعناع من أكثر الأعشاب شهرة في تهدئة تقلّصات المعدة.

يحتوي على مادة “المنثول” التي تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الشعور بالانتفاخ والغثيان.

ماء الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويُستخدم منذ قرون لعلاج الغثيان وعسر الهضم.

تُغلى شرائح الزنجبيل الطازجة في كوب ماء لمدة 10 دقائق، ويمكن إضافة العسل والليمون لتحسين الطعم.

مشروب الكمون

الكمون يساعد على تحفيز إنتاج العصارة الهضمية، كما يخفف من الشعور بالانتفاخ والغازات.

ماء الحلبة

رغم طعمه القوي، فإن الحلبة فعّالة جدًا في تهدئة آلام المعدة وتحسين حركة الأمعاء.

خل التفاح مع الماء

يساعد خل التفاح على إعادة توازن أحماض المعدة، ويُعد خيارًا مناسبًا لمن يعاني من سوء الهضم أو الحموضة الخفيفة.