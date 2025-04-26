مشروب طبيعي بديل للقهوة.. يكافح السرطان ويقوّي المناعة

مع تزايد الوعي العالمي بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة، بدأ نجم شاي الماتشا يلمع كخيار صحي فعّال، خاصة في مواجهة السرطان، وفقاً لما تؤكده أبحاث علمية حديثة وخبراء في التغذية العلاجية.

توضح ميشيل باتيدار، وهي اختصاصية تغذية معتمدة من شيكاغو ومتخصصة في برامج التعافي من السرطان، أن الماتشا يختلف كثيراً عن الشاي الأخضر التقليدي.

حيث تُظلل أوراقه قبل الحصاد لزيادة تركيز الكلوروفيل، ثم تُجفف وتُطحن إلى مسحوق ناعم، مما يمنحه تركيبة غذائية أغنى تشمل كميات أعلى من الألياف ومركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة.

كيف يساهم الماتشا في محاربة السرطان؟

تشير باتيدار إلى أن الماتشا يحتوي على مركبات نشطة مثل الكاتيكينات، وتحديداً EGCG، والتي تلعب دوراً مهماً في مواجهة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، وهما عاملان رئيسيان في تطور الأورام السرطانية.

كما يمكن لهذا المشروب أن يوقف نمو الخلايا المصابة، ويساعد على التخلص منها دون التأثير على الخلايا السليمة، بالإضافة إلى تقليل نمو الأوعية الدموية التي تُغذي الأورام، والمساهمة في حماية المادة الوراثية DNA من التلف.

وقد دعمت دراسة من جامعة سالفورد البريطانية عام 2018 هذه الفرضيات، حيث وجدت أن الاستهلاك المنتظم للماتشا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، مثل: سرطان الثدي، المبيض، الرئة، عنق الرحم، البروستاتا والبنكرياس.

فوائد إضافية: من تقوية المناعة إلى تحسين المزاج

بعيداً عن دوره في مكافحة السرطان، يساعد الماتشا على تعزيز الجهاز المناعي، كما يمكن أن يُساهم في تحسين استجابة الأنسولين لدى الجسم، ويعزز من وظائف الدماغ مع التقدم في السن. ويتميز أيضاً باحتوائه على كافيين معتدل، ما يخفف من التوتر والقلق مقارنة بالقهوة.

بديل مثالي للقهوة

لمن يبحث عن طاقة مركزة وطويلة الأمد دون آثار جانبية مثل التوتر أو الارتعاش، فإن الماتشا يُعد بديلاً صحياً ممتازاً للقهوة. يمكن تناوله مع حليب نباتي كـ اللوز أو جوز الهند، مع تحلية طبيعية باستخدام شراب القيقب.

طرق مبتكرة لاستخدام الماتشا

لا تقتصر استخدامات الماتشا على المشروبات الساخنة فحسب، بل يمكن إضافته إلى العديد من الوصفات الصحية مثل:

آيس كريم بجوز الهند والفانيليا

مخفوقات البروتين

حلويات صحية بالفواكه الطازجة