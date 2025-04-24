دراسة: البوتاسيوم قد يمنع ارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة، أن إضافة البوتاسيوم إلى النظام الغذائي يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع لينتا.رو.

وأشارت مجلة "American Journal of Physiology" إلى أن علماء جامعة واترلو الكندية، أثناء دراستهم لتحديد الأطعمة المؤثرة على وظائف القلب وضغط الدم، اكتشفوا أن تناول كميات زائدة من الصوديوم - مثل الموجودة في الوجبات السريعة والنقانق والوجبات الخفيفة المالحة والأطعمة المصنعة - يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الرجال. كما لاحظوا أن أجسام النساء تتفاعل مع فائض الصوديوم بشكل أقل حدة. ومع ذلك، فإن إضافة البوتاسيوم إلى النظام الغذائي لكلا الجنسين تساعد على خفض ضغط الدم حتى مع استهلاك كميات كبيرة من الملح.

وأوضح العلماء أن الإنسان يمكنه الحصول على البوتاسيوم بشكل طبيعي من خلال تناول الأطعمة مثل الموز والسبانخ والبروكلي والبطاطا الحلوة والأفوكادو والفاصوليا والعدس. كما أشاروا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بهذه الأطعمة يساعد في:

الحفاظ على توازن الكهارل (المعادن المشحونة كهربائياً في الجسم)

تخفيف العبء على القلب

خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وأظهرت العديد الدراسات أن البوتاسيوم يتبر من أهم العناصر الضرورية للحفاظ على صحة القلب وجهاز الدوران في الجسم، فضلا عن دوره المهم في الأساسي في تقليل كميات الكالسيوم التي يفقدها الجسم، أي أنه مفيد لصحة العظام، كما يلعب البوتاسيوم أيضا دورا مهما في الحفاظ على البيئة القلوية في الجسم التي تزيد من كثافة العظام، كما له دور مهم انقباض العضلات وانبساطها، وخاصة عضلة القلب.

ويشير خبراء الصحة إلى أن عنصر البوتاسيوم يحارب تشكل الحصوات في الكلى، لأن سترات البوتاسيوم تساعد على خفض مستويات الكالسيوم في البول، كما أن البوتاسيوم يعتبر من العناصر الأساسية التي تساعد في علاج احتباس السوائل في الجسم.