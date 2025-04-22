لأول مرة.. أطباء ينجحون في زرع قرنية بتقنية دقيقة

نجح أطباء تونسيون لأول مرة بمستشفى عمومي، في زرع قرنية بتقنية دقيقة صنعت بتونس.

وأجريت العملية بقسم العيون بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وتعرف التقنية الجديدة والدقيقة التي استخدمت في العملية، بـ"رأب القرنية البطاني فائق الرقة" وهي عملية طفيفة التدخل تستخدم لعلاج بعض أمراض القرنية، وتجرى لأول مرة في تونس.

واستخدم الأطباء في العملية جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة.

وقالت وزارة الصحة إن ما يميز هذا الإنجاز أن التحضير والزرع تم بالكامل بكفاءات تونسية، وذلك يعني تقليص الحاجة إلى استيراد قرنيات جاهزة من الخارج وتسريع وتيرة العلاج وتخفيف الانتظار للمرضى.

وأكدت الوزارة أن هذا النجاح يعكس تطور جراحة العيون في القطاع العمومي.

وتعد تونس أحد الوجهات العلاجية المهمة في شمال إفريقيا، كما تصدر آلاف الكوادر الطبية الذين يعملون خاصة في دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية.