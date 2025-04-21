5 قواعد ذهبية لصحة مليئة بالنشاط.. خبير تغذية يكشف

يبرز الدكتور جون شارفنبرج، اختصاصي التغذية الأمريكي البالغ من العمر 101 عام، كرمز نادر للحيوية والصحة وطول العمر.

رغم أن معظم أفراد عائلته توفوا في أعمار مبكرة، يؤمن شارفنبرج بأن السر لا يكمن في الجينات، بل في أسلوب الحياة والخيارات اليومية.

يعيش شارفنبرج في منطقة نورث فورك على سفوح جبال سييرا نيفادا في كاليفورنيا، برفقة ابنه، ولا يزال يقود سيارته بنفسه ويعمل أستاذاً مساعداً في جامعة لوما ليندا.

كما يواصل نشاطه العلمي والتوعوي عالمياً من خلال قناته على يوتيوب "Viva Longevity!" التي يتابعها أكثر من 135 ألف شخص، إضافة إلى تقديمه محاضرات دولية في أوروبا ومدغشقر، ويستعد لإلقاء أخرى في لاس فيغاس لاحقاً هذا العام، وفقاً لما ورد في موقع "ميرور".

1. التمرين اليومي "السبب الأول لبقائي حياً"

يؤكد الدكتور شارفنبرج أن ممارسة الرياضة بانتظام هي العامل الأهم لطول العمر، ويشير إلى أن الفئة العمرية من 40 إلى 70 سنة هي الأكثر حرجاً للحفاظ على النشاط البدني.

ويقول: "الفترة من الأربعين إلى السبعين هي الوقت الذي يبدأ فيه الناس الاسترخاء الزائد. وهذا خطأ كبير".

ويشدد على أهمية المشي، موضحا أن من يمشون لأكثر من ميلين يومياً، ينخفض لديهم خطر الوفاة إلى النصف، مقارنة بغيرهم.

2. لا للتدخين أبدا

لم يدخن الدكتور شارفنبرج في حياته، ويؤكد أن التدخين يؤذي كل عضو في الجسم، ويرتبط بأمراض مزمنة كالقلب والسرطان والسكري.

3. الصيام المتقطع: وجبتان فقط يوميا

يتبع شارفنبرج نظاماً غذائياً يعتمد على وجبتين فقط يومياً: الإفطار والغداء، ويتجنب تناول العشاء تماماً.

ويقول: "الوزن الزائد بوابة لأمراض لا حصر لها، والصيام المتقطع وسيلة فعالة للحفاظ على الصحة".

4. نباتي منذ 80 عاماً: "المانجو والمكسرات أفضل من اللحم"

منذ سن العشرين، لم يتناول الدكتور شارفنبرغ أي نوع من اللحوم، بل يتبع نظاماً غذائياً نباتياً يتضمن منتجات الألبان والبيض، ويرتكز على الفواكه، والمكسرات، والشوفان، والبطاطا.

كما يشجع على تقليل السكر في الوصفات، واستبداله بخيارات طبيعية مثل الفواكه أو كريمة الكاجو والموز.

5. تجنب الدهون المشبعة

يحذر من الإفراط في استهلاك الدهون المشبعة، ويؤكد أن النظام الغذائي الأمثل هو النباتي. وهو ما يدعو إليه باستمرار في محاضراته الصحية.