3 علامات تدل على نقص فيتامين مهم.. تظهر أثناء تناول الطعام

كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين ب12 عنصر أساسي لوظائف الجسم الحيوية، خاصة دوره المحوري في حماية الجهاز العصبي الذي يُعد مركز التحكم الرئيسي.

نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذا، من الضروري الانتباه لأعراضه التحذيرية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أعراض مرتبطة بالطعام

من بين العلامات التي تشير إلى انخفاض مستوياته، هناك علامات نادرة تظهر أثناء تناول الطعام، وتشمل:

تغير في التذوق.

خفقان القلب.

فقدان الشهية.

أعراض أخرى شائعة لنقص فيتامين ب12

التعب والإرهاق.

الشعور بالخمول ونقص الطاقة.

الشعور بالإغماء والدوار.

ضيق التنفس.

الشعور بالوخز والتنميل.

الاكتئاب والارتباك.

مشكلات في الذاكرة.

دور فيتامين ب12 في الدم



فيتامين ب12 ضروريا في إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة، وهي الخلايا المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

مضاعفات نقص فيتامين ب12



إهمال علاج نقص فيتامين ب12 يؤدي إلى مضاعفات أخرى، مثل:

أمراض القلب.

عيوب خلقية محتملة لدى الأجنة.

مشكلات في الخصوبة.

أسباب نقص فيتامين ب12



يُعرف نقص هذا الفيتامين أيضا باسم فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، ويمكن أن يكون له أسباب عديدة مثل:

فقر الدم الخبيث

يحدث هذا النوع عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في المعدة، ما يعيق قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12.

النظام الغذائي غير الكافي



يتوفر فيتامين ب12 بشكل أساسي في اللحوم والأسماك والحليب والجبن والبيض وبعض حبوب الإفطار المدعمة.

تأثير بعض الأدوية



يتسبب تناول بعض الأدوية في انخفاض مستوياته، مثل مضادات الاختلاج المستخدمة لعلاج النوبات الصرعية، ومثبطات مضخة البروتون التي تخفف أعراض ارتجاع الحمض وتعالج قرحة المعدة.

استشارة الطبيب



إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا لتحديد السبب الكامن.