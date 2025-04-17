لن تتخيل تأثير نقص فيتامين "ك" على صحة الدماغ

وجد باحثون من جامعة تافتس الأمريكية، أن هناك علاقة وثيقة بين نقص فيتامين "ك"، وتراجع الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، بحسب ما ذكره موقع نيوز ميديكال.



وتفتح هذه النتائج التي نشرت في مجلة Nutrition المرموقة آفاقا جديدة في فهم كيفية تأثير التغذية على صحة الدماغ على المدى الطويل.



وأظهرت الدراسة التي استمرت ستة أشهر وأجريت على فئران متوسطة العمر أن نقص فيتامين "ك" يؤدي إلى سلسلة من التغيرات السلبية في الدماغ. حيث لاحظ الباحثون تراجعا ملحوظا في قدرات التعلم والذاكرة لدى المجموعة التي حصلت على نظام غذائي ناقص الفيتامين مقارنة بأقرانها التي حصلت على الكمية الكافية.

ووجدت النتائج أن الفئران التي عانت من نقص فيتامين "ك" واجهت صعوبات كبيرة في اختبارات التعرف على الأشياء الجديدة، كما أظهرت ضعفا في أداء المهام المكانية التي تتطلب تذكر مواقع محددة. وعند فحص أنسجة الدماغ، وجد الباحثون انخفاضا في تكوين الخلايا العصبية الجديدة في منطقة الحصين، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعلم في الدماغ، بالإضافة إلى زيادة في الالتهابات العصبية التي ترتبط عادةً بأمراض التنكس العصبي.

ومن المثير للاهتمام أن فيتامين "ك" الذي يشتهر بدوره الأساسي في عملية تخثر الدم، يتواجد بوفرة في الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي واللفت والبازلاء الخضراء وبراعم بروكسل.



وتشير الدكتورة سارة بوث، مديرة مركز الأبحاث وكبيرة مؤلفي الدراسة، إلى أن هذه النتائج تعزز أهمية النظام الغذائي المتوازن، مؤكدة أن "الحل لا يكمن في المكملات الغذائية، بل في تناول الخضروات الورقية الغنية بهذا الفيتامين الحيوي".

ومن جانبه، يوضح الدكتور تونغ زينغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الفريق يعمل حاليا على فهم الآليات الدقيقة التي من خلالها يؤثر فيتامين "ك" على صحة الدماغ، ما قد يمهد الطريق لتطوير استراتيجيات جديدة للحفاظ على الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.

وهذه الاكتشافات تبرز مرة أخرى أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على الصحة العقلية، وتقدم حجة قوية لإدراج الخضروات الورقية في النظام الغذائي اليومي، ليس فقط لفوائدها المعروفة للقلب والأوعية الدموية، ولكن أيضا لدورها المحتمل في حماية الدماغ من آثار الشيخوخة.