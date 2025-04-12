عصير البرقوق.. 5 فوائد صحية ستجعلك تضيفه إلى نظامك الغذائي

عصير البرقوق ليس مجرد مشروب لذيذ ومنعش، بل هو أيضًا مليء بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية عديدة للجسم.

من تحسين الهضم إلى تعزيز صحة العظام والبشرة، يعد هذا العصير خيارًا مثاليًا للمساهمة في تحسين صحتك العامة.

في هذا التقرير التالي، نستعرض 5 فوائد رئيسية ستشجعك على تناول كوب من عصير البرقوق كل يوم، وفق "هيلث لاين".

1. تحسين الهضم

عصير البرقوق يحتوي على ألياف غذائية تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، مما يساعد في الوقاية من الإمساك.

2. تعزيز صحة العظام

يحتوي عصير البرقوق على معدن البوتاسيوم وفيتامين K، وهما عنصران مهمان في الحفاظ على قوة العظام وصحتها، وكذلك الوقاية من هشاشة العظام.

3. دعم صحة القلب

يحتوي عصير البرقوق على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. مكافحة الالتهابات

عصير البرقوق غني بالأنثوسيانين والفيتامينات التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وتساهم في تعزيز الصحة العامة.

5. تحسين البشرة

يحتوي عصير البرقوق على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يساهم في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.