هل بشرتك تحذّرك؟ أعراض جلدية تشير إلى مشاكل الكبد

كشف الدكتور الأمريكي جيابان مور، المتخصص في الطب الوظيفي، عن وجود مؤشرات غير شائعة لتسمم الكبد تظهر بشكل واضح على الجلد، ما يجعلها علامات مبكرة مهمة تستدعي الانتباه.

الكبد من الأعضاء الحيوية الكبرى في الجسم، حيث يقوم بتنقية الدم من السموم والمخلفات وعندما يتعرض الكبد للإجهاد أو التسمم، فإن الجسم قد يُظهر إشارات على الجلد تُنذر بوجود خلل داخلي يتطلب التدخل، وفقاً لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

التليف الكبدي خطر صامت يهدد الحياة

يحدث التسمم الكبدي نتيجة التعرض لمواد سامة كالكحول، بعض الأدوية، أو المواد الكيميائية، ما قد يسبب التهابات حادة في الكبد.

ومع تفاقم الحالة، قد يتطوّر الأمر إلى تليّف كبدي، وهو ضرر دائم في أنسجة الكبد يؤثر على وظائفه الأساسية، وقد يؤدي في النهاية إلى الفشل الكبدي.

التليف الكبدي يُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات في الولايات المتحدة، حيث يتسبب في نحو 55,000 وفاة سنوياً، ويحتل المرتبة العاشرة في قائمة مسببات الوفاة.

العلامات الشائعة لأمراض الكبد

تشمل أبرز أعراض مشكلات الكبد ما يلي:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

الإرهاق المزمن

الشعور بألم في البطن

ارتفاع حرارة الجسم

لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون، أن مشاكل الكبد قد تظهر أيضاً على شكل علامات جلدية دقيقة، مثل:

حكة مزمنة

احمرار غير مبرر في الوجه

طفح جلدي مفاجئ

كيف يؤثر تسمم الكبد على البشرة؟

أوضح الدكتور مور أن التسمم الكبدي غالباً ما ينتج عن بطء تدفق العصارة الصفراوية، ما يؤدي إلى تراكم السموم، اضطراب الهرمونات، وإجهاد الكبد بشكل عام.

هذا التباطؤ في الوظيفة الكبدية قد يعوق امتصاص بعض المغذيات الأساسية، مثل الزنك وفيتامين B2، وهما عنصران مهمان لصحة الجلد.

نقص الزنك قد يسبب التهابات جلدية وطفحاً حول الفم.

نقص فيتامين B2 يرتبط بتدهور وظائف الكبد، إذ يُعد ضرورياً لعمليات التمثيل الغذائي فيه.

توسّع الشعيرات الدموية إشارة مبكرة

من العلامات التي قد تنذر بوجود خلل كبدي هو توسع الأوعية الدموية الصغيرة في مناطق مثل الوجه، الصدر، البطن، وحول الضلوع.

الحكة المستمرة وتراكم الأملاح الصفراوية

عندما يُصاب الكبد بخلل في الأداء، قد تتراكم أملاح الصفراء في مجرى الدم، مسببة حكة مستمرة ومزعجة في الجسم، وغالباً ما تبدأ من الوجه.