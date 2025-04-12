مشروب العسل والليمون.. 5 فوائد لا تُقاوَم

يُعتبر مشروب العسل مع الليمون والماء من المشروبات الطبيعية الشائعة، خاصة عند تناوله صباحًا على معدة فارغة. هذا المشروب البسيط يحمل فوائد صحية كثيرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، الفيتامينات، والخصائص المطهّرة.

فيما يلي 5 فوائد مهمة لتناول هذا المشروب، وفق لما جاء في "هيلث لاين"

1. تعزيز المناعة

الليمون غني بفيتامين C، والعسل يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

2. تحسين الهضم

يساعد هذا المشروب في تحفيز الجهاز الهضمي، وتقليل الانتفاخات وتحسين حركة الأمعاء.

3. إزالة السموم (الديتوكس)

يساهم في تنظيف الجسم من السموم، ويعمل كمنقٍّ طبيعي للكبد والدم.

4. دعم خسارة الوزن

يساعد في زيادة معدل الحرق وتقليل الشهية، خاصة عند شربه صباحًا قبل الإفطار.

5. تحسين صحة الجلد

العسل والليمون يحتويان على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهّرة، مما يساعد في نقاء البشرة وتقليل حب الشباب.