ما السر وراء الرغبة في تناول الأطعمة الحارة؟

كتبت - أسماء العمدة:

يقول الدكتور أحمد صلاح إن الرغبة في تناول الأطعمة الحارة قد تعود إلى عدة عوامل، تتراوح بين الأسباب البيولوجية والنفسية والاجتماعية.

تأثير الكابسيسين

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الكابسيسين هو المركب الكيميائي المسؤول عن الطعم الحار في الفلفل الحار. فعند تناول الأطعمة الحارة، يرتبط الكابسيسين بمستقبلات الألم في الفم واللسان، مما يسبب إحساسًا بالحرقان.

هذا الإحساس يحفز إفراز الإندورفين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تعمل كمسكنات طبيعية للألم وتسبب شعورًا بالمتعة والإثارة.

العوامل النفسية

وتابع في تصريحاته لموقع مصراوي أن بعض الأشخاص يستمتعون بتجربة “الألم الممتع” الذي يوفره الطعام الحار، وهو ما قد يكون مرتبطًا بالسعي وراء الإثارة أو الرغبة في تجربة أحاسيس قوية.

كما أن تناول الأطعمة الحارة قد يكون وسيلة للتعامل مع التوتر أو الملل لدى بعض الأشخاص.

العوامل الاجتماعية والثقافية

وأشار إلى أن الطعام الحار يُعد جزءًا أساسيًا من التقاليد الغذائية في بعض البلدان، حيث يفضل الأشخاص الذين نشأوا في هذه الثقافات تناول الأطعمة الحارة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تناول الطعام الحار وسيلة للتواصل الاجتماعي، حيث يشارك الناس تجربة حسية قوية معًا.

التأثيرات الفسيولوجية

وأوضح أن الأطعمة الحارة قد ترفع درجة حرارة الجسم وتسبب التعرق، مما يساعد على تبريد الجسم في المناخات الحارة.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الأطعمة الحارة قد تساهم في تحسين عملية الهضم وتخفيف بعض الأعراض الهضمية.

التكيف مع الأطعمة الحارة

واختتم حديثه قائلًا: “يمكن للناس التكيف مع تناول الأطعمة الحارة بمرور الوقت، مما يعني أنهم قد يحتاجون إلى كميات أكبر من التوابل للحصول على نفس الإحساس الحار.”

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