بعد تناول الفسيخ والرنجة.. 6 مشروبات تنظف المعدة من البكتيريا

كتب- أحمد الضبع:

في عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة، وهما من الأطعمة التي قد تسبب مشكلات صحية في حال عدم تناولها بحذر، نظرًا لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح وإمكانية تعرضهما للتلوث البكتيري.

وأوضح الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الأسماك المملحة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل التسمم الغذائي والانتفاخ والتقلصات المعوية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد في تنظيف المعدة والتخلص من أي بكتيريا ضارة.

6 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد الفسيخ والرنجة

1- الماء والليمون

وقال صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" إن مزيج الماء الدافئ مع عصير الليمون من أفضل المشروبات لتنقية المعدة، إذ يعمل الليمون على قتل البكتيريا الضارة بفضل خصائصه المطهرة، كما يساعد على تعزيز عملية الهضم.

2- مشروب النعناع الدافئ

وأوضح أن النعناع يحتوي على مركبات تهدئ الجهاز الهضمي وتساعد في تقليل الغثيان والانتفاخ، مما يجعله خيارًا مثاليًا بعد تناول الأسماك المملحة.

3- الزنجبيل بالعسل

وأكد أن الزنجبيل له تأثير مضاد للالتهابات والبكتيريا، ويُحسن من كفاءة الجهاز الهضمي، خاصة عند مزجه بالعسل، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة.

4- الشاي الأخضر

وأشار إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تطهير الأمعاء من السموم، كما يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الدسمة.

5- الحليب بالثوم

وبيّن أن الثوم يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله مفيدًا في محاربة أي ميكروبات قد تكون موجودة في الفسيخ والرنجة، موضحًا أن تناول كوب من الحليب الدافئ مع فص ثوم مهروس يمكن أن يكون فعالًا في تنظيف المعدة.

6- الكمون المغلي

واختتم بالإشارة إلى أن الكمون يعتبر من التوابل التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في طرد الغازات والتخلص من السموم، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا التي قد تسبب اضطرابات معوية.

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