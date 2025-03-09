6 علامات تحذيرية من جسدك قد تشير إلى أمراض خطيرة

قد يرسل جسدك إشارات غير متوقعة تُنذر بوجود مشكلات صحية خطيرة، حتى لو كنت تشعر أنك بصحة جيدة. إليك ست علامات تحذيرية يجب الانتباه لها، وفقًا لموقع Bright Side:

1. طفو البراز

عادةً ما يغرق البراز في المرحاض، لكن في بعض الأحيان قد يطفو نتيجة لزيادة الغازات بداخله، والتي تنتج عن تناول بعض الأطعمة مثل الفاصوليا، الحليب، والتفاح. رغم أن هذه الحالة غالبًا غير مقلقة، إلا أنه قد يكون من المفيد تقليل استهلاك هذه الأطعمة إذا لاحظت تكرارها.

2. جفاف العين

إذا كنت تعاني من جفاف شديد ومستمر في عينيك وفمك، فقد يكون ذلك مؤشرًا على التهاب يؤثر على الغدد المسؤولة عن إفراز الدموع واللعاب. في المقابل، قد يكون جفاف العين المؤقت ناتجًا عن التحديق الطويل في شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

3. الشعور الدائم بالبرودة

إذا كنت تشعر بالبرد باستمرار حتى في الأجواء الدافئة، فقد يكون السبب انخفاض نشاط الغدة الدرقية، حيث تؤدي المستويات المنخفضة من هرموناتها إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعلك أكثر حساسية للبرودة.

4. تساقط الشعر المفرط

من الطبيعي أن يتساقط بعض الشعر يوميًا، لكن إذا لاحظت فقدانًا مفرطًا للشعر، فقد يكون ذلك علامة على نقص الحديد في الجسم. يمكن تعويض هذا النقص من خلال تناول أطعمة غنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء، المكسرات، والمشمش المجفف.

5. حساسية الأسنان المفرطة

إذا كنت تعاني من حساسية شديدة تجاه الأطعمة الساخنة أو الباردة، فقد يكون ذلك علامة على ارتداد الحمض، حيث يؤدي ارتجاع أحماض المعدة إلى تآكل مينا الأسنان. إذا تم تشخيص المشكلة مبكرًا من قبل طبيب الأسنان، يمكن التعامل معها بسهولة.

6. العطش المستمر

الشعور الدائم بالعطش قد يكون مؤشرًا على الإصابة بمرض السكري، حيث يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى إجهاد الكلى، مما يزيد من التبول والشعور بالعطش.