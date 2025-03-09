النوم على الأرض.. 4 فوائد صحية وهذه الفئات ممنوعة منه

تشتهر اليابان بمتوسط عمر مرتفع لسكانها، مما يثير الفضول حول العوامل التي تساهم في صحتهم الجيدة. من بين هذه العوامل عادة النوم على الأرض، والمعروفة باسم “شيكيبون”، والتي يقال إنها تحمل العديد من الفوائد الصحية.

فوائد النوم على الأرض وفقًا لموقع Bright Side:

• تخفيف آلام الظهر: يساعد النوم على سطح صلب في الحفاظ على استقامة العمود الفقري، مما قد يقلل من آلام الظهر.

• تحسين وضعية الجسم: يعزز النوم على الأرض قوة عضلات الظهر ويساعد في تحسين استقامة الجسم.

• تعزيز الدورة الدموية: يساهم توزيع وزن الجسم بالتساوي على الأرض في تحسين تدفق الدم.

• الاستيقاظ بسهولة: يوفر النوم على سطح صلب نومًا عميقًا دون الإفراط فيه، مما يسهل الاستيقاظ في الصباح.

فئات يُنصح بتجنبها للنوم على الأرض:

• مرضى الحساسية: قد يتعرضون لمشاكل بسبب تراكم الغبار.

• مرضى العظام: قد يؤدي النوم على الأرض إلى زيادة الضغط على المفاصل.

• كبار السن: قد يجدون صعوبة في النهوض والنزول إلى الأرض.

• الأشخاص الذين يشعرون بالبرد: قد يكون النوم على الأرض غير مريح لهم بسبب انخفاض درجة الحرارة.

نصائح لمن يرغب في تجربة النوم على الأرض:

• ابدأ تدريجيًا: خصص وقتًا قصيرًا يوميًا للنوم على الأرض وزد المدة تدريجيًا.

• استخدم مرتبة رقيقة: يمكن أن تساعد في جعل التجربة أكثر راحة في البداية.

• حافظ على دفء الأرض: استخدم بساطًا دافئًا أو بطانية سميكة لتجنب الشعور بالبرد.