دراسة: الصيام المتقطع يقلل من تجلط الدم

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى تشونجشان وجامعة فودان بالصين أن الصيام المتقطع قد يسهم في تقليل مكونات عملية تخثر الدم من خلال تعزيز إنتاج حمض إندول-3-بروبيونيك بواسطة الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

والصيام المتقطع هو نمط غذائي يتضمن التناوب بين فترات الأكل وفترات الصيام.، أحد أشهر أنماط الصيام المتقطع هو تحديد فترة معينة لتناول الطعام خلال اليوم، وعادةً ما تكون 8 ساعات، تليها فترة صيام لمدة 16 ساعة، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

واستخدم الباحثون 160 مشاركا في الدراسة وعينات دم بشرية ومن فئران، أن الصيام المتقطع يساعد في إيقاف تنشيط الصفائح الدموية وتكوين الجلطات.

وأشارت نتائج الدراسة أنه يفعل ذلك من خلال تعزيز إنتاج الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء لحمض إندول-3-بروبيونيك، والذي يؤثر بعد ذلك على التخثر.

كما كشف فحص إضافي للفئران أن الصيام المتقطع قد يساعد أيضاً في تقليل تلف الدماغ والقلب المرتبط بفقدان تدفق الدم ثم عودته.

وقال الباحثون: "يمكن أن يكون الصيام المتقطع تدخلاً قائماً على نمط الحياة لتقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية".

كما تسلط هذه النتائج الضوء على دور صحة الأمعاء، وكيف تؤثر على مجالات أخرى من وظائف الجسم.

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