مشروب طبيعي لحرق الدهون.. "السر في هذه الإضافات"

كتبت - أميرة حلمي

شرب الماء أحد أهم العوامل لتعزيز الصحة الجيدة، فهو يساعد في ترطيب الجسم، وتعزيز التمثيل الغذائي، وزيادة الطاقة، وتحسين مظهر البشرة، وتقليل الانتفاخ.

لكن في بعض الأحيان، قد يبدو شرب الماء مجرد عادة روتينية مملة، خاصة إذا لم تكن تشعر بالعطش.

لحسن الحظ، هناك طرق لجعل الماء أكثر متعة وفائدة، خصوصًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن. تقدم خبيرة التغذية ليزا يونج، مؤلفة كتاب Finally Full, Finally Slim، أربع إضافات طبيعية تعزز نكهة الماء وتجعله أكثر فائدة، وفقًا لما نشره موقع eatthis.

1- الليمون

يُعرف الليمون بكونه مصدرًا غنيًا بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في تقوية المناعة. كما أشارت أبحاث نُشرت في مجلة Nutrition & Metabolism إلى أن نقص فيتامين C قد يكون مرتبطًا بزيادة الوزن والسمنة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قشر الليمون على مركب D-ليمونين، الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان ويمكنه تهدئة حرقة المعدة.

2- الخيار

الخيار ليس مجرد إضافة منعشة، بل هو أيضًا منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن. يعمل الخيار كمدر طبيعي للبول، ما يساعد في التخلص من احتباس السوائل. وفقًا لدراسة منشورة في مجلة Nutrients، فإن تناول الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة، مثل الخيار، يرتبط بفقدان الوزن بشكل أكبر.

3- النعناع

إضافة النعناع إلى الماء لا تمنحه فقط نكهة منعشة، بل يوفر أيضًا فوائد صحية عديدة. فهو يساعد على تهدئة عسر الهضم، وله خصائص مضادة للالتهابات، كما قد يساهم في كبح الشهية. وفقًا لدراسة منشورة في مجلة Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine، فإن المستخلصات النباتية مثل النعناع تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في مكافحة السمنة.

4- التفاح والتوت

يُعتبر كل من التفاح والتوت من الفواكه الغنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، ما يجعلهما خيارًا مثاليًا لدعم فقدان الوزن. يحتوي كوب من العنب البري على 3.6 جرام من الألياف، بينما يوفر كوب من شرائح التفاح حوالي 3 جرامات، مما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

يمكنك استخدام أي من هذه الإضافات على حدة، أو الجمع بينها للحصول على نكهة مميزة تجعل شرب الماء عادة ممتعة ومفيدة في نفس الوقت.

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