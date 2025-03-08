البيوتين، أو فيتامين ب7، هو عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الشعر ويساعد في تحفيز نموه. يعد نقص البيوتين أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر وضعفه، ولذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين للحفاظ على شعر صحي.

في هذا التقرير، نستعرض 5 مصادر طبيعية للبيوتين التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل فعال، وفق تايم أوف إنديا.

إليك 5 مصادر طبيعية للبيوتين تساعد على نمو الشعر:

البيض: يحتوي البيض على البيوتين بكميات كبيرة، خاصة في الصفار، ويعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتينات التي تعزز صحة الشعر وتحفز إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي في الشعر.

المكسرات والبذور: اللوز والجوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان من المصادر الممتازة للبيوتين. بالإضافة إلى البيوتين، تحتوي هذه المكسرات على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ التي تساهم في تعزيز نمو الشعر.

البطاطا الحلوة: تحتوي البطاطا الحلوة على البيوتين وفيتامين أ الذي يدعم إنتاج الخلايا الصحية، بما في ذلك خلايا الشعر، مما يساعد في تعزيز نموه وتقويته.

السبانخ: السبانخ غنية بالبيوتين والحديد وفيتامينات أ وC التي تحسن تدفق الأكسجين إلى بصيلات الشعر وتغذيها، مما يعزز نمو الشعر بشكل صحي.

الأفوكادو: الأفوكادو يحتوي على البيوتين والدهون الصحية وفيتامينات E وC التي تدعم صحة فروة الرأس، مما يمنع الجفاف ويساعد في تحسين نمو الشعر ومنع تقصفه.