عشبة طبيعية تعزز صحة الكلى.. أضفها إلى نظامك الغذائي

كتبت- نرمين ضيف الله

حصى لبان الدكر مادة عشبية تستخلص من أحد أشجار اللبان المعروفة باسم البوسويلا المنشارية، وله فوائد عديدة خاصةً على صحة الكلى.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن لبان الدكر المعروف بصمغ الكندر من العلاجات العشبية المهمة لصحة الكلى، لأنه يعمل كمحفز لإدرار البول مما يحسن من جودة الجهاز البولي.

وتراكم السوائل في الكلى يسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي في النهاية للوفاة.

وأضافت لـ"مصراوي" أن منقوع لبان الدكر عند الاستمرار في تناوله على الأقل لمدة شهر يوميا، يمكن ملاحظة نتائج إيجابية، منها تفتيت حصى الكلى، حيث تساعد خصائص لبان الذكر المضادة للالتهابات ومدرة البول في تفتيت الحصى وتسهيل مرور مجرى البول.

وأشارت إلى أن لبان الدكر يمنع تكوين حصوات الكلى لما يحمله من مضادات أكسدة، تساعد على تقليل رواسب المعادن، بالإضافة لتحسين وظائف الكلى وتقليل الالتهابات وحماية الكلى من التلف.

ويعد هذا النوع من الأعشاب صديق للكلى، ومصفاة للشوائب الموجودة عليها، ويحسن من حالات السلس البولي وانقباض العضلات، وأيضًا الحماية من الإصابة بالسرطان.

واختتمت أن تلك الأعشاب الطبيعية لا تغني عن استخدام الأدوية واستشارة الطبيب، رغم فوائدها المفيدة بنسبة كبيرة.

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