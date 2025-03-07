احذر.. عادات يومية تقلل خصوبتك في سن الثلاثين

كتبت- آلاء نبيل:

قد لا يدرك بعض الرجال أن بعض العادات اليومية يمكن أن تؤثر سلبًا على خصوبتهم، بل وقد تزيد من خطر الإصابة بالعقم. ووفقًا لما ذكره موقع Mayo Clinic، هناك عدد من السلوكيات التي قد تؤثر على الصحة الإنجابية، أبرزها:

1- التدخين

يؤثر استهلاك التبغ على عدد الحيوانات المنوية وحركتها، مما قد يعوق عملية الإنجاب، كما أن التدخين المفرط قد يؤدي إلى العقم على المدى الطويل.

2- زيادة الوزن

ترتبط السمنة بتأثيرات سلبية على الخصوبة، حيث تؤدي الدهون الزائدة إلى اضطرابات هرمونية قد تقلل من إنتاج الحيوانات المنوية. كما أن الوزن الزائد قد يؤثر على القدرة الجنسية ويضعف الأداء العام.

3- بعض الأدوية

قد تؤثر بعض العقاقير، مثل المنشطات المستخدمة لبناء العضلات، على صحة الخصيتين، حيث يمكن أن تؤدي إلى تقليص حجمهما وتقليل إنتاج الحيوانات المنوية، مما يضر بالصحة الإنجابية.

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