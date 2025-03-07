4 علامات تشير إلى مرض يسبب الألم داخل عينيك

آلام العين الداخلية يمكن أن تكون مقلقة للغاية، وقد تشير إلى مشكلات صحية مختلفة.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline، إليك 4 علامات رئيسية يجب الانتباه إليها

ارتفاع ضغط العين (الجلوكوما)

يُعرف هذا المرض باسم "اللص الصامت" لأنه غالبًا لا تظهر له أعراض في المراحل المبكرة.

قد تشمل الأعراض ألمًا خفيفًا داخل العين، وضبابية الرؤية، وظهور هالات حول الأضواء، وفقدان الرؤية الجانبية.

إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي الجلوكوما إلى تلف العصب البصري وفقدان البصر الدائم.

التهاب العصب البصري:

يُسبب هذا الالتهاب ألمًا شديدًا داخل العين، خاصةً عند تحريكها.

قد يصاحبه فقدان مؤقت للرؤية أو تشوشها، وتغيرات في رؤية الألوان.

يرتبط التهاب العصب البصري أحيانًا بأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.

التهاب القزحية:

القزحية هي الجزء الملون من العين، والتهابها يسبب ألمًا عميقًا داخل العين، وحساسية للضوء، واحمرارًا.

قد يؤدي التهاب القزحية إلى تشوه شكل حدقة العين.

التهاب الجيوب الأنفية:

التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يسبب ضغطًا وألمًا خلف العينين، خاصةً إذا كانت الجيوب الأنفية القريبة من العين ملتهبة.

قد يصاحب ذلك صداعًا، واحتقانًا في الأنف، وإفرازات أنفية.

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