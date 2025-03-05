لمرضى الضغط.. تجنب تناول هذا الطعام ليلاً

كتبت - أسماء العمدة:

الوجبات السريعة، خاصةً تلك الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة، من أشهر أنواع الطعام التي ترفع ضغط الدم ليلًا.

إليك الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط ليلًا، وفقًا لما ورد في صحيفة MedicalXpress:

• ارتفاع نسبة الصوديوم

تحتوي الوجبات السريعة على كميات هائلة من الملح (الصوديوم)، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، وزيادة حجم الدم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

• الدهون المشبعة والدهون المتحولة

ترفع هذه الدهون مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يسبب تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

• قلة الألياف

تفتقر الوجبات السريعة إلى الألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم ضغط الدم.

• السعرات الحرارية الزائدة

غالبًا ما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو أحد عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم.

أمثلة على الوجبات السريعة التي يجب تجنبها ليلًا

• البرجر والبطاطس المقلية.

• البيتزا.

• الدجاج المقلي





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