أصيبت به إيناس النجار.. علامات تحذيرية قبل انفجار المرارة
كتبت- آلاء نبيل:
تعرضت الفنانة إيناس النجار لوعكة صحية، نقلت على إثرها للمستشفى، حيث أصيبت بانفجار في المرارة، مما أسفر عن حجزها في غرفة العناية المركزة.
وفي هذا الصدد، يستعرض " مصراوي"، علامات تحذيرية تحدث قبل إنفجار المرارة تستوجب سرعة التحرك إلى الطبيب المختص، وفقا لما ذكره موقعي webmd، medicalnewstoday.
1- ألم شديد ومفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن:
يُعد هذا الألم العرض الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يكون حادًا ومستمرًا، قد ينتشر الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر، قد يزداد الألم سوءًا بعد تناول وجبة دسمة.
2- الغثيان والقيء:
قد يشعر المريض بالغثيان والرغبة في القيء بشكل متكرر دون سبب واضح.
3- الحمى والقشعريرة:
قد ترتفع درجة حرارة الجسم وتصاحبها قشعريرة.
4- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان):
يظهر اصفرار في الجلد وبياض العينين نتيجة لتراكم البيليروبين في الدم.
5- انتفاخ البطن:
غالبا ما يشعر المريض بانتفاخ في البطن وعدم الراحة.
6- تغير لون البول والبراز:
يصبح لون البول داكنًا ولون البراز فاتحًا.
7- سرعة ضربات القلب:
يشير تسارع ضربات القلب إلى وجود عدوى أو التهاب في الجسم.
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