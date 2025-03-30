أصيبت به إيناس النجار.. علامات تحذيرية قبل انفجار المرارة

كتبت- آلاء نبيل:

تعرضت الفنانة إيناس النجار لوعكة صحية، نقلت على إثرها للمستشفى، حيث أصيبت بانفجار في المرارة، مما أسفر عن حجزها في غرفة العناية المركزة.

وفي هذا الصدد، يستعرض " مصراوي"، علامات تحذيرية تحدث قبل إنفجار المرارة تستوجب سرعة التحرك إلى الطبيب المختص، وفقا لما ذكره موقعي webmd، medicalnewstoday.

1- ألم شديد ومفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن:

يُعد هذا الألم العرض الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يكون حادًا ومستمرًا، قد ينتشر الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر، قد يزداد الألم سوءًا بعد تناول وجبة دسمة.

2- الغثيان والقيء:

قد يشعر المريض بالغثيان والرغبة في القيء بشكل متكرر دون سبب واضح.

3- الحمى والقشعريرة:

قد ترتفع درجة حرارة الجسم وتصاحبها قشعريرة.

4- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان):

يظهر اصفرار في الجلد وبياض العينين نتيجة لتراكم البيليروبين في الدم.

5- انتفاخ البطن:

غالبا ما يشعر المريض بانتفاخ في البطن وعدم الراحة.

6- تغير لون البول والبراز:

يصبح لون البول داكنًا ولون البراز فاتحًا.

7- سرعة ضربات القلب:

يشير تسارع ضربات القلب إلى وجود عدوى أو التهاب في الجسم.