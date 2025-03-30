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أصيبت به إيناس النجار.. علامات تحذيرية قبل انفجار المرارة

04:00 م الأحد 30 مارس 2025

إيناس النجار

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كتبت- آلاء نبيل:

تعرضت الفنانة إيناس النجار لوعكة صحية، نقلت على إثرها للمستشفى، حيث أصيبت بانفجار في المرارة، مما أسفر عن حجزها في غرفة العناية المركزة.

وفي هذا الصدد، يستعرض " مصراوي"، علامات تحذيرية تحدث قبل إنفجار المرارة تستوجب سرعة التحرك إلى الطبيب المختص، وفقا لما ذكره موقعي webmd، medicalnewstoday.

1- ألم شديد ومفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن:

يُعد هذا الألم العرض الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يكون حادًا ومستمرًا، قد ينتشر الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر، قد يزداد الألم سوءًا بعد تناول وجبة دسمة.

2- الغثيان والقيء:
قد يشعر المريض بالغثيان والرغبة في القيء بشكل متكرر دون سبب واضح.

3- الحمى والقشعريرة:
قد ترتفع درجة حرارة الجسم وتصاحبها قشعريرة.

4- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان):

يظهر اصفرار في الجلد وبياض العينين نتيجة لتراكم البيليروبين في الدم.

5- انتفاخ البطن:
غالبا ما يشعر المريض بانتفاخ في البطن وعدم الراحة.

6- تغير لون البول والبراز:

يصبح لون البول داكنًا ولون البراز فاتحًا.

7- سرعة ضربات القلب:
يشير تسارع ضربات القلب إلى وجود عدوى أو التهاب في الجسم.

إيناس النجار انفجار المرارة وعكة صحية
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