يديك تكشف عن عمرك أكثر من أجزاء أخرى بالجسم.. اعرف السبب

كتب- أحمد الضبع:

لا شكّ أن جلد اليدين الرقيق يتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من الأجزاء الأخرى بالجسم، لذا حتى لو أجرى الأشخاص عمليات تجميل في وجوههم لإخفاء التجاعيد فإن أيديهم كفيلة بكشف تقدمهم في العمر.

تظهر علامات الشيخوخة على اليدين بطرق متعددة، تشمل بقع العمر، الأوردة الظاهرة، الجلد المتجعد والخشن، والتي يستخدمها الأطباء أحيانًا في تحديد عمر المريض الذي يكون فاقدًا للهوية والذاكرة، بحسب موقع HuffPost.

وأشارت الدكتورة هيذر روجرز، أخصائية الجلدية، إلى أن بعض أنواع البشرة تظهر علامات الشيخوخة أكثر من غيرها، مضيفة: "إذا كنتِ امرأة شاحبة، ستظهر يديك بشكل متجعد، البشرة المتوسطية أكثر عرضة لظهور بقع بنية، في حين أن البشرة الداكنة تشيخ بشكل أبطأ لكنها قد تكون جافة أو تعاني من التهاب جلد".

وأوضحت الدكتورة أنجيلا لامب، أخصائية الجلد ومديرة عيادة الأمراض الجلدية في نيويورك، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكولاجين أو الذين يتناولون مسيلات الدم قد يكونون أكثر عرضة لظهور علامات الشيخوخة في أيديهم.

حلول منزلية

توصي "لامب"، باستخدام مرطبات كثيفة أو كريمات كورتيكوستيرويد موضعية في الليل مع ارتداء قفازات قطنية للمساعدة في ترطيب البشرة، كذلك يمكن لكريمات الريتينول أن تقلل من ظهور البقع البنية وتعزز إنتاج الكولاجين لزيادة المرونة، ما يقلل من علامات الشيخوخة.

علاجات في العيادة

للباحثين عن علاجات طبية متقدمة، تقدم أخصائيات الجلد مجموعة من الخيارات، مثل تقنية الضوء النبضي المكثف التي تستهدف البقع البنية، كما يمكن استخدام الليزر لعلاج مشاكل الملمس في اليدين، رغم أن شفاء اليدين ببطء قد يحد من استخدام هذه الطرق.

وتضيف أن هناك خيارًا جديدًا يسمى PRP (علاج البلازما الغنية بالصفائح) الذي يزداد شعبيته، إذ يتم أخذ دم المريض، وفصل البلازما الغنية بالصفائح، ثم حقنها في اليدين لتحسين مظهر الجلد.

كيفية التعامل مع التآكل اليومي على اليدين

وتشير إلى أن 90% من علامات الشيخوخة تعود للتعرض للشمس، حيث تكون اليدان أكثر عرضة لأشعة الشمس، لذلك يُنصح باستخدام واقي شمس بمعدل حماية لا يقل عن 30 على اليدين بشكل يومي.

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