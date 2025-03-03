تزداد في الشتاء.. علامة في الشفاه تكشف عن مشكلات صحية خطيرة

كتبت- آلاء نبيل:

يمكن أن يكون لزرقان الشفاه أسباب متنوعة، بعضها طفيف والآخر قد يكون خطيرًا، ويتطلب عناية طبية فورية.

وفقًا لما ذكره موقعا WebMD وMedical News Today، إليك الأمراض التي قد تكشف عنها تحول الشفاه إلى اللون الأزرق.

نقص الأكسجين في الدم

وعادة ما يتسبب نقص الأكسجين في الدم إلى تحول الشفاه إلى اللون الأزرق، وذلك نتيجة الإصابة بهذه الأمراض وتشمل مايلي:

1- أمراض الرئة، مثل الربو، التهاب الشعب الهوائية، الانسداد الرئوي المزمن، والالتهاب الرئوي.

2- مشاكل في القلب، مثل قصور القلب، عيوب خلقية في القلب، والجلطات الدموية.

3- فقر الدم الشديد، حيث لا يحمل الدم كمية كافية من الأكسجين إلى الأنسجة.

4- التعرض لارتفاعات عالية، حيث يكون مستوى الأكسجين في الهواء أقل.

مشاكل في الدورة الدموية

1 - مرض رينود، وهو اضطراب يسبب تقلص الأوعية الدموية الصغيرة، خاصة في الأصابع والقدمين والأنف والأذنين.

2-انسداد الأوعية الدموية، بسبب جلطة دموية أو تصلب الشرايين.

أسباب أخرى:

1- الإصابة بالبرد الشديد، حيث يتقلص الأوعية الدموية للسماح بوصول الدم إلى الأعضاء الحيوية.

2- تلقي بعض الأدوية، مثل النترات والأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

3- المعاناة من بعض الأمراض الوراثية، مثل مرض السكري، وأمراض الكلى المزمنة.

حالات تستدعي التوجه إلى الطبيب، عند ظهور أعراض مصاحبة وتتمثل فيما يلي:

1- صعوبة في التنفس.

2- المعاناة من ألم في الصدر.

3- الإصابة بالدوار.

4- زيادة ضربات القلب.

5- الإصابة بالسعال المزمن.

6- حدوث تورم في الساقين والكاحلين.

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