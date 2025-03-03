هل الذهاب إلى الفراش بجوارب القدمين واليدين عادة سيئة؟.. مفاجآت لن تتوقعها

كتبت- نرمين ضيف الله:

البعض منا يشعر ببرودة شديدة في القدمين واليدين رغم ارتداء الجوارب، دون معرفة السبب.

الجوارب والقفازات فى الشتاء

ويقول الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن برودة القدمين واليدين تسبب برودة الأنف أيضًا ويمكن أن تكون مؤشرًا على مشاكل صحية معينة أو عوامل بيئية، وقد تكون لها بعض المخاطر.

وبين "بدران" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنها يمكن ان تكون مؤشر على مشاكل الدورة الدموية برودة الأنف قد تشير إلى ضعف في الدورة الدموية، ما يمكن أن يؤثر على تدفق الدم إلى الأنسجة، بما في ذلك الأنف، هذا قد يؤدي إلى قلة تروية الأنسجة وتفاقم أعراض الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

وأضاف أن الأنف البارد قد يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

ولفت إلى أن الأنف يعمل كخط دفاع أول ضد الجراثيم، وبرودة الأنف قد تقلل من قدرته على مقاومة هذه الجراثيم، كما أن الأنف البارد يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس، خاصة في الأجواء الباردة والجافة، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف واختلال وظيفة الجهاز التنفسي.

وأوضح أن النوم مع ارتداء الجوارب على القدمين واليدين هو عادة شخصية قد تكون غير مريحة للبعض، بينما قد تكون مريحة للبعض الآخر.

في الواقع، لا تعتبر هذه العادة عادة سيئة بشكل عام، فهي تتعلق برغبات الفرد في الحفاظ على دفء أطرافه أثناء النوم.

هناك بعض الفوائد المحتملة لهذه العادة:

ارتداء الجوارب يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الأنف والأطراف، مما يقلل من التوتر ويساعد في النوم المريح.

تنظيم درجة الحرارة للأشخاص الذين يعانون من برودة اليدين والقدمين، ارتداء الجوارب يمكن أن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم أثناء النوم.

بالمقابل، قد يسبب ارتداء الجوارب عند النوم عدم الراحة لبعض الأشخاص وقد يؤدي إلى التعرق الزائد إذا كانت الجوارب سميكة أو مصنوعة من مواد غير مناسبة، لذا من الأفضل أن يختار الأفراد ما يناسبهم وفقاً لراحتهم الشخصية وظروفهم الصحية.

من المهم تدفئة الأنف والوجه بشكل كافٍ في الأجواء الباردة واستخدام منتجات مثل المناديل المبللة أو المراهم، التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الأنف فى الأجواء الباردة.

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