"مش هتحتاج أدوية".. 4 مشروبات طبيعية تعالج ارتفاع ضغط الدم الصباحي

كتبت- آلاء نبيل:

يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم في الصباح، لذا بعيدًا عن الأدوية، هناك بعض المشروبات الفعّالة التي تساعد في محاربة ارتفاع ضغط الدم الصباحي وضبط مستوياته.

وذكر موقع Medical News Today أن هناك مشروبات معينة إذا تم تناولها صباحًا، تساهم في علاج هذه المشكلة، دون الحاجة إلى أدوية.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على النترات التي يتحول جزء منها في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتحافظ على الأوعية الدموية.

عصير الرمان

يعتبر عصير الرمان غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وتقليل الضرر التأكسدي في الأوعية الدموية، ما يساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على مضادات الأكسدة والبوليفينولات، التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

عصير الطماطم

عصير الطماطم غنيًا بالبوتاسيوم الذي يساعد على موازنة آثار الصوديوم وخفض ضغط الدم، كما يحتوي أيضًا على الليكوبين الذي له خصائص مضادة للأكسدة تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

هل الاستحمام بالماء الساخن خطر في الشتاء؟.. نصائح لتجنب الأضرار

احترس.. طقطقة الرقبة تصيبك بـ قاتل صامت فورا

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

مشروبات طبيعية لتنقية الجسم من السموم.. منها الكركم

تحذير لمرضى السكري.. علامات تنذر بهبوط الدورة الدموية