قطرات العين.. نصائح لوضعها بشكل صحيح‎

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شدد الصيدلاني الألماني إنجو مولر على ضرورة استخدام قطرات العين بشكل صحيح كي تؤتي مفعولها المرجو.

وأوضح مولر أنه ينبغي في البداية غسل اليدين جيداً قبل وضع قطرات العين، وذلك للحيلولة دون وصول الجراثيم إلى العين، كما يتعين على أي شخص يرتدي العدسات اللاصقة خلعها قبل وضع القطرات.

الوضعية الصحيحة

وعن الوضعية الصحيحة لوضع قطرات العين، أوضح مولر أنه ينبغي إمالة الرأس للخلف قليلاً وسحب الجفن السفلي بلطف إلى الأسفل، مع النظر إلى الأعلى.

كما ينبغي محاذاة الزجاجة بشكل صحيح؛ حيث ينبغي حملها عمودياً للتأكد من خروج حجم القطرة الصحيح، وبالتالي الكمية المطلوبة من المادة الفعالة، ثم يتم البدء بوضع القطرة على بياض العين، مع مراعاة عدم ملامسة الزجاجة للعين.

وبعد وضع القطرات، ينبغي إغماض العين لمدة 30 ثانية تقريباً، حيث يسمح ذلك للقطرة بالانتشار بشكل جيد وللملتحمة بامتصاصها.