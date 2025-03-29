لن تتخيل تأثير الكحك بالملبن على السكري والكوليسترول معا.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

الكحك بالملبن من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتم تناولها بكثرة في الأعياد والمناسبات، ولكن يتساءل العديد من الأشخاص عن تأثيره على السكري والكوليسترول.

لذا بحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن الكحك بالملبن يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، هذا الارتفاع المفاجئ يمكن أن يكون خطيرًا لمرضى السكري، حيث يصعب على الجسم التحكم في مستويات السكر لديهم، كما أن تناول كميات كبيرة من السكريات يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين، ما يجعل الجسم أقل قدرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال هذا يمكن أن يزيد من صعوبة التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وأضاف القيعي، أن ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكري، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكحك بالملبن يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الدهون المشبعة يمكن أن تقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، الذي يساعد على حماية القلب والأوعية الدموية عن طريق إزالة الكوليسترول الزائد من الدم.

وأكد القيعي، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذا نصح أخصائي التغذية العلاجية، تناول الكحك بكميات صغيرة جدًا لتجنب ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول في الدم، والحرص على اختيار الكحك المصنوع من دقيق القمح الكامل والزيوت النباتية الصحية، وتقليل كمية السكر المضافة، ضرورة مراقبة مستويات السكر والكوليسترول في الدم بانتظام، خاصة بعد تناول الكحك، واستشارة الطببيب المختص حول المسموح والممنوع.