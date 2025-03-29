5 فوائد لتناول كوب من حليب الشوفان

حليب الشوفان أصبح خيارًا شائعًا للكثير من الأشخاص بديلاً عن الحليب الحيواني، نظرًا لفوائده الصحية المتعددة.

إليك 5 فوائد رئيسية لتناول حليب الشوفان وفق موقع "هيلث لاين".

غني بالألياف

حليب الشوفان يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

الألياف تساعد أيضًا في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساهم في التحكم في الوزن.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

حليب الشوفان يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين B2، B12، وفيتامين D، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

هذه العناصر تساهم في تعزيز صحة العظام وتعزيز وظيفة الجهاز العصبي.

مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوزحليب الشوفان خالي من اللاكتوز، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو يعانون من مشاكل هضمية عند تناول الحليب الحيواني.

مفيد لصحة القلب

حليب الشوفان يحتوي على مركبات تعزز صحة القلب مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

هذا يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي على مضادات أكسدة

حليب الشوفان يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين E، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم وتقليل التأثيرات الضارة للتلوث والشيخوخة.

يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الجلد والجهاز المناعي.