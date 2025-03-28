قاتل صامت.. نوع طعام يرفع السكر وأنت لا تدري

كتبت- أسماء مرسي:

يتناول الكثيرون الخبز الأبيض في وجبة الإفطار صباحا دون إدراك تأثيره السلبي على مستويات السكر في الدم، هذا الطعام الغذائي الشائع، يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة ويؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، ما يجعله "قاتلا صامتا" يهدد صحتك.

وفقا لموقع "verywellhealth"، إليك تأثير الخبز الأبيض على مستويات السكر:

نقص العناصر الغذائية

يفتقر الخبز الأبيض إلى البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وهي عناصر ضرورية لصحة الجسم.

ارتفاع مفاجئ في سكر الدم

يتحول الخبز الأبيض إلى جلوكوز في الجسم، ما يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، هذا الارتفاع المفاجئ يتبعه انخفاض سريع، ما يسبب الشعور بالخمول والتعب.

مؤشر جلايسيمي مرتفع

يتميز أيضا بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، ويسبب ارتفاعا وانخفاضا حادا فيها.

فقدان العناصر الغذائية أثناء المعالجة

تخضع حبوب الخبز الأبيض لعمليات معالجة تزيل منها العديد من العناصر الغذائية المهمة، ما يجعله أقل قيمة غذائية.

مخاطر صحية أخرى

يزيد تناول الخبز الأبيض بانتظام على الإفطار من خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة، مثل:

أمراض القلب.

السمنة وزيادة الوزن.