لصحة مرضى الخرف.. إليك أفضل نظام غذائي

كشفت الدكتورة الروسية إلفيرا فيسينكو، خبيرة التغذية، أن الحفاظ على صحة الخرف وحفظ الذاكرة يتطلب اتباع نظام غذائي صحي، وفقا لما ذكره موقع mail.ru.



وقالت الأخصائية:"لا توجد اليوم بروتوكولات واضحة حول الحميات والأنظمة الغذائية التي تساعد على التقليل من أعراض الخرف، لكنني أعتقد أن حمية البحر المتوسط تعتبر النظام الغذائي الأمثل للذين يعانون من هذه المشكلات".

وأضافت:"حمية البحر المتوسط مفيدة كون قائمة الأغذية فيها تشمل الخضروات والخضروات الورقية والزيوت النباتية المفيدة والأسماك ومنتجات الحبوب الكاملة، وكل هذه الأطعمة فيها مواد تعزز الصحة وبالأخص صحة الدماغ والجهاز العصبي، وتحمي من تطور الخرف".

ونصحت أخصائية التغذية أيضا بإضافة مخلل الملفوف ومنتجات الحليب الرائب إلى النظام الغذائي، وأشارت إلى أن الأطعمة المخمرة تعمل على تحسين صحة ميكروبات الأمعاء، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة المخ الجيدة.

وأشارت فيسينكو إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة يجب أن يقللوا من تناول الملح والسكر، ويستهلكوا كميات كافية من البروتين، كما يجب عليهم مراقبة مستويات الكولسترول السيئ، والفيريتين، وفيتامين B12 في جسمهم، لتقليل خطر الإصابة بالخرف.



وكانت الطبيبة الروسية وأخصائية الغدد الصماء زوخرا بافلوفا قد أشارت سابقا أيضا إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تعتبر نظاما غذائيا له تأثير إيجابي على الذاكرة ويحسن وظائف المخ، ففي هذا النظام الغذائي العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الدماغ والجهاز العصبي.

وحذّرت الطبيبة من بعض الأغذية التي قد تزيد خطر الإصابة بالخرف، مثل المخبوزات والوجبات السريعة والحلويات والأطعمة المقلية والمصنعة، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الكولسترول والسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وهذه المواد تزيد من الالتهابات في الجسم الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة الجهاز العصبي والدماغ.

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