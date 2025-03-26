إعلان

غنية بالحديد.. 5 أطعمة سحرية تحارب السرطان وأمراض القلب

08:31 م الأربعاء 26 مارس 2025

أطعمة غنية بالحديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يمكن لتناول بعض الأطعمة في شهر رمضان أن يمنح جسمك كمية الحديد اللازمة، كما يمكن أن يحارب مرض السرطان القاتل.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن تناول بعض الأطعمة القلوية يعمل على تقليل الالتهابات، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتتمثل في:

السبانخ

يعمل السبانخ الغني بالكلوروفيل على مساعدة الجسم على إزالة السموم، كما أنه غني بالحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

الكرنب

الكرنب غني بفيتامينات A، C، K، ما يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما تحتوي على السلفورافان، وهو مركب فعال في مكافحة السرطان.

البطيخ

البطيخ غني بالليكوبين، الذي يخفف الالتهابات، مع البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

الأفوكادو

الأفوكادو يدعم صحة القلب لأنه غني بالدهون الصحية، كما يحتوي على الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة ينقي الكبد من السموم.

اللوز

اللوز غني بالدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم، ما يعمل على تحسين صحة العظام وتقوية العضلات، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الطاقة.

ترفع الكوليسترول والسكر في دقائق.. 5 أطعمة مدمرة للصحة على السحور

6 علامات تحذيرية لسرطان الأمعاء.. راقبها بعد السحور

في أواخر رمضان.. 5 أطعمة يجب تجنبها منها القرع المر

"مش هتتحمل الألم".. طبيب يحذر من كسر الصيام بهذه العصائر

لا تتوقع.. 3 مشروبات شهيرة تحميك من أضرار كحك العيد

الحديد أطعمة غنية بالحديد أطعمة تحارب السرطان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لا ترميه.. قشر البرتقال يعالج هذا المرض الخطير

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية