غنية بالحديد.. 5 أطعمة سحرية تحارب السرطان وأمراض القلب

يمكن لتناول بعض الأطعمة في شهر رمضان أن يمنح جسمك كمية الحديد اللازمة، كما يمكن أن يحارب مرض السرطان القاتل.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن تناول بعض الأطعمة القلوية يعمل على تقليل الالتهابات، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتتمثل في:

السبانخ

يعمل السبانخ الغني بالكلوروفيل على مساعدة الجسم على إزالة السموم، كما أنه غني بالحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

الكرنب

الكرنب غني بفيتامينات A، C، K، ما يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما تحتوي على السلفورافان، وهو مركب فعال في مكافحة السرطان.

البطيخ

البطيخ غني بالليكوبين، الذي يخفف الالتهابات، مع البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

الأفوكادو

الأفوكادو يدعم صحة القلب لأنه غني بالدهون الصحية، كما يحتوي على الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة ينقي الكبد من السموم.

اللوز

اللوز غني بالدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم، ما يعمل على تحسين صحة العظام وتقوية العضلات، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الطاقة.

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